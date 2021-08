Natalie Imbruglia, il nuovo singolo è On My Way

L’artista si prepara all’uscita del nuovo album con il singolo On My Way Condividi:

Firebird è il titolo del nuovo progetto discografico di una delle cantanti più amate e popolari a livello mondiale. Nelle scorse ore Natalia Imbruglia, classe 1975, ha distribuito il nuovo brano On My Way che arriva dopo i due singoli Build It Better e Maybe It’s Great, entrambi molto amati dal pubblico.

Natalie Imbruglia, On My Way è il nuovo singolo approfondimento Natalie Imbruglia, la nuova canzone è Build It Better Poco fa la voce di Shiver (FOTO) ha annunciato l’uscita del nuovo brano condividendone la cover ufficiale sul suo profilo Instagram che conta più di 390.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da natalie_imbruglia (@natalie_imbruglia) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Parallelamente, Natalie Jane Imbruglia, questo il nome all’anagrafe, ha pubblicato anche l’audio ufficiale della canzone sul suo canale YouTube.

Natalie Imbruglia, il successo mondiale approfondimento Natalie Imbruglia compie 45 anni, ecco com'è oggi L’artista è tra le cantanti più amate a livello internazionale grazie a singoli e album in grado di scalare le classifiche in ogni angolo del pianeta, tra i suoi dischi più amati Counting Down the Days, trainato da Shiver.