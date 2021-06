Natalie Imbruglia, la nuova canzone è Build It Better

Firebird è il titolo del nuovo album dell’artista in uscita il 24 settembre

La popstar ha finalmente fatto il suo atteso comeback discografico. Nelle scorse ore la voce di Shiver ha pubblicato Build It Better rivelando anche numerosi dettagli sul nuovo album.

Natale Imbruglia, il nuovo singolo

approfondimento

Natalie Imbruglia compie 45 anni, ecco com'è oggi

È il 1997 quando Natalie Imbruglia pubblica Torn conquistando una popolarità di respiro mondiale. Il singolo diventa velocemente uno dei brani più iconici dell’ultimo decennio del secondo millennio lanciando la carriera dell’artista nell’Olimpo della musica.

Ora, la cantante (FOTO) è tornata per scalare nuovamente le classifiche a livello internazionale. Build It Better è il titolo del brano che apre la nuova era discografica dell’artista, classe 1975.

La cantante ha annunciato l’uscita del singolo attraverso un video pubblicato su Instagram in cui ha raccontato di aver messo il cuore nella realizzazione del nuovo progetto discografico.