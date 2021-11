Guè Pequeno, il nuovo album è Gvesvs: data di uscita e tracklist

Il rapper milanese ha annunciato sui social l’arrivo del nuovo album. Si chiamerà “Gvesvs” e arriverà sul mercato musicale fisico e streaming dal prossimo 10 dicembre. Primo progetto di Cosimo Fini con il nuovo nome d’arte Guè Condividi

Sarà un vero e proprio regalo di Natale da scartare in anticipo, per tutti i fan di Cosimo Fini. Il rapper Guè Pequeno – che da alcuni giorni ha cambiato il suo nome d’arte in Guè – è pronto a tornare sul panorama musicale italiano con un album da solista e ricco di inediti, dopo le collaborazioni che lo hanno visto protagonista con l’uscita di “Mr. Fini” (2020) e di “Fastlife 4” (2021). “Gvesvs”, questo il nome del disco, sarà disponibile in streaming e nei negozi di dischi dal prossimo venerdì 10 dicembre.

“Gvesvs” è il nuovo disco di Guè approfondimento Guè Pequeno annuncia un concerto a sorpresa il 20 dicembre È stato lo stesso rapper ad annunciarlo alla schiera di fan italiani sui social e tramite mezzo stampa. “Gvesvs” il nuovo album di Guè, arriverà il prossimo 10 dicembre, con sedici nuove canzoni tutte da ascoltare. Dopo il successo di pubblico e critica con dj Harsh per “Fastlife 4”, uscito 6 mesi fa, Guè torna quindi con un nuovo album, i cui primi dettagli sono stati annunciati poco meno di ventiquattro ore fa. Titolo e cover del progetto discografico – svelati in anteprima tramite un teaser trailer condiviso sui social – sono un chiaro riferimento alla dimensione sacra e alla data di nascita di Cosimo Fini (Guè), proprio il 25 dicembre. Tanti sono però i rimandi alla vita dell’artista che, con oltre vent’anni di carriera alle spalle, sente giunto il momento di ergersi a messia del rap. Concept che è abbastanza evidente anche in tutte le comunicazioni ufficiali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guè (@therealgue)

La tracklist di “Gvesvs” Già disponibile al pre-order e pre-save in ben sei differenti formati (CD Autografato, 2LP Autografato, Maglione natalizio + CD, Spotify, CD e LP Standard, CD Standard, 2LP Standard), “Gvesvs”, il nuovo album di Guè conterrà ben 16 nuove tracce e un ricco mix di collaborazioni in compagnia dei principali esponenti della scena pop, hip hop e indie italiana e internazionale. La tracklist e i featuring ufficiali di “Gvesvs”: La G la U e la E pt. 2 Gangster of Love (feat. Rick Ross) Piango sulla Lambo (feat. Rose Villain) Blitz! (feat. Geolier) Daytona (feat. Marracash) Veleno Nessuno (feat. Coez) Futura Ex (feat. Ernia) Cose non sane (Interlude) Senza sogni (feat. Elisa) Lunedì blu (feat. Salmo) Sponsor (feat. Dutchavelli) Nicolas Cage (feat. Jadakiss) Domai (feat. Ketama126) Fredda, Triste, Pericolosa (feat. Franco126) Too old to die young Guè Pequeno cambia il nome d’arte in Guè Il nuovo progetto discografico di Cosimo Fini, “Gvesvs” porterà la firma del suo alter-ego Guè e non più Guè Pequeno visto che, solo alcune settimane fa, il rapper italiano, ha comunicato ai fan sui social di aver cambiato il suo nome d’arte. “Sono diventato abbastanza grande, posso togliere Pequeno dal mio nome”. Lo pseudonimo di Guè Pequeno quindi, da ora in avanti, sarà semplicemente Guè. Una mossa non nuova all’artista milanese che già agli inizi della sua carriera nelle Sacre Scuole, si faceva chiamare Il Guercio, per poi arrivare a cambiare spesso pseudonimo nel corso degli anni, la maggior parte di questi ricavati da giochi di parole con la parola Guè (ad esempio, Guersace, Hugh Guefner, Guevchenko, Gueddafi).