Gue Pequeno, Too Old to Die Young, nella colonna sonora serie tv Zero

Nella colonna sonora della serie Netflix “Zero” , dopo l'omonimo brano di Mahmood, troviamo anche “Too Old to Die Young” di Guè Pequeno con Shablo.

“ Too Old to Die Young ” (troppo vecchio per morire giovane) è anche il titolo di una serie americana di Ed Brubaker e Nicolas Winding Refn, il regista di Drive (con Ryan Goslin) molto apprezzato dal rapper, che sembra così averlo voluto citare. Un'altra citazione del brano è “La Luce Delle 6:00” di Neffa che recitava: “Non c’è storia come stare con i miei”, mentre Cosimo Fini nel ritornello canta: “Non c’è storia come sfidare gli dei”. La canzone di Guè Pequeno racconta gli alti e bassi della vita , in cui potrebbe riconoscersi ogni persona.

Zero, il cast della serie tv Netflix. FOTO

“Too Old to Die Young”, il testo

approfondimento

Gue Pequeno annuncia "Fast Life vol. 4": tracklist e collaborazioni

Non c’è storia come sfidare gli dei

Non è da dove vieni, né frate da dove sei

Non c’è storia come non stare con lei

Sono soltanto io che posso fare i giorni miei

Tra il click ed il bang, lo yin e lo yang

Sono troppo old baby, per morire young

Ho le rime infinite

Come le vite in vecchi videogame se facevi il trick

Nella city tu hai sete

Hai l’1% probabilità di diventare un king

Milano big city of dreams

Pieni di odio come Said e Vinz

Resto G senza pause, poi non è un voucher

Un’altra chance e fra non puoi rinascere

E ti tieni quello che non hai

Lontano dallo skyline

Da lei che non ti noterà mai

E stessa trama e drama a casa di mama

Solo un fregna free.., ma sto flow è post trauma

Tra le sue cosce cash o niente

Incosciente, scavallando il reparto di Gucci alla Rinascente

Brillo sempre, super droghe qua danno superpoteri

Speriamo di tornare a casa interi

Mentre soppesi la bilancia di questa ingiustizia

Ho male alla milza, scappo dalla milizia

Non c’è storia come sfidare gli dei

Non è da dove vieni, né frate da dove sei

Non c’è storia come non stare con lei

Sono soltanto io che posso fare i giorni miei

Tra il click ed il bang, lo yin e lo yang

Sono troppo old baby, per morire young

Fino a qui, l’amore mi ha truffato

E la vita è un incontro truccato

Sì fra era solo un dream

Qua vincono i cattivi

Poveri più poveri e ricchi sempre più ricchi,

Non è un film

Il comandante ci ha mentito

E guardiamo la nave andare a picco

Il mio cuore è di una pu’

Ho rischiato che ho volato

E Dio non mi ha voluto e mi ha tenuto giù

Guardando le vetrine non puoi fare shopping

Branchi di tossici, i marchi sono i topi

Crisantemi nel tuo planning

Premo il grilletto di una semi sotto un pleni, bevo Remy

Fumo spine dorsali

Quanti pesci catturati nelle reti sociali

Le tipe tutte fatte e rifatte tutte uguali

Gli stessi zigomi e gli stessi nasi

Pensavo che i poeti fossero beati

Ma i gangster di oggi filmano i reati

Non c’è storia come sfidare gli dei

Non è da dove vieni, né frate da dove sei

Non c’è storia come non stare con lei

Sono soltanto io che posso fare i giorni miei

Tra il click ed il bang, lo yin e lo yang

Sono troppo old baby, per morire young

Non c’è storia come sfidare gli dei

Non è da dove vieni, né frate da dove sei

Non c’è storia come non stare con lei

Sono soltanto io che posso fare i giorni miei

Tra il click ed il bang, lo yin e lo yang

Sono troppo old baby, per morire young