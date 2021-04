Gue Pequeno annuncia "Fast Life vol. 4": tracklist e collaborazioni

“Fast Life vol. 4”: tutte le collaborazioni



Il cantante ha promesso ai fan che il nuovo mixtape, su tutte le piattaforme di streaming musicale dal 9 aprile, sarà davvero esplosivo, frutto dei tanti artisti italiani che hanno scelto di collaborare con lui nella stesura e interpretazione delle tracce. Al fianco di Guè, in qualità di producer, ci sarà ovviamente Dj Harsh, che con lui ha già firmato “Fast Life Mixtape vol.3”. Tra gli interpreti, faranno invece apparizione diversi rapper del collettivo Machete, tra cui Salmo e Lazza, ma anche tantissimi altri volti noti come Marracash e Gemitaiz, che si uniscono agli artisti emergenti della Generazione Z Noyz Narcos, Rasty Kilo, MV Killa e Luché. “Fast Life vol.4” si pone quindi anche come un vero e proprio esperimento sociale per unire in musica le figure più autorevoli del rap italiano e le giovani promesse.

Dopo essere stato uno dei dischi più attesi dell’anno, “Fast Life vol.4” si prepara quindi all’ascolto in tutte le cuffiette degli italiani. L’arrivo del disco era nell’aria, dopo che lo stesso Guè Pequeno aveva anticipato negli scorsi mesi il singolo “Vita Veloce Freestyle”, che sarà al suo interno.