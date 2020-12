Gué Pequeno compie 40 anni, 5 curiosità sul rapper milanese

Figlio d'arte

approfondimento

Anna feat Gue Pequeno, il testo di "Bla bla"

Gué Pequeno è figlio del giornalista Marco Fini, morto nel gennaio 2017. Marco Fini cominciò da collaboratore per la rivista Panorama e divenne presto famoso per le sue inchieste, dalla strage di piazza Fontana al colpo di Stato in Cile del 1973, ma anche sul rapporto tra partigiani e forze alleate durante la Resistenza. Lavori che confluirono in diversi libri pubblicati da Feltrinelli.