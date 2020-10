Anna feat Gue Pequeno, il testo di "Bla bla"

La collaborazione con Gué Pequeno arriva dopo quella con The Night Skinny, produttore del freestyle che Anna ha firmato per la serie Red Bull 64 Bars e che ha aperto la nuova stagione di uscite di Anna, brani che vedranno la luce questo autunno. In pochi mesi Anna è passata dall’essere una sconosciuta appassionata di Rap di La Spezia alla sedicenne più conosciuta di Italia grazie a Bando brano che dal debutto lo scorso 31 gennaio ha totalizzato oltre 55,8 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali a cui si aggiungo le oltre 33 milioni di views su YouTube.

Il successo è arrivato prima di tutto in Italia dove Bando –a oggi certificato PLATINO- ha regalato ad Anna un vero e proprio record: è la più giovane artista mai arrivata al n.1 della classifica ufficiale singoli del nostro paese (rimanendoci tra l’altro per ben 3 settimane). Alla classifica ufficiale (dove Anna è arrivata al n.1 anche con la versione remix di Bando con Gemitaiz e Madman) ovviamente si sono aggiunte anche quelle dei principali store digitali, Spotify e Apple Music, dove Bando ha raggiunto la vetta.

Ma non è tutto: lo streaming non ha barriere e Bando ha superato i confini nazionali per entrare nelle playlist di tutto il mondo (Danimarca, Francia, Stati Uniti, Svizzera – dove è stata certificata Platino, Austria, Finlandia, Canada, Svezia, Germania, Olanda, Belgio, Spagna, India, Portogallo, Repubblica Ceca, Hong Kong, Ungheria, Singapore e Taiwan) sia nella versione originale che nei remix pubblicati in Germania con Maxwell, in Gran Bretagna con Endor (brano che anche il leggendario Pete Tong ha passato nel suo programma Radio sulla BBC), in Francia con Jul e in America con Rich The Kid.

Classe 2003 con già oltre 485 mila follower su Instagram, ANNA è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre Dj e una passione coltivata fin da piccola per l’urban americano. In questi mesi oltre alle collaborazioni su Bando, Anna ha partecipato al remix di Hasta la vista di Ghali, al brano della Dark Polo Gang Biberon e al remix di Twerk con Mambolosco e Boro Boro.

La collaborazione con Red bull (64 Bars è una sfida creativa che mette a dura prova gli artisti nel comporre 64 barre valorizzando tecnica e punch line. Ad oggi i nomi che sono stati invitati a partecipare sono i più apprezzati del rap game come ad esempio Gué Pequeno, Lazza, Marracash, Dani Faiv, Frah Quintale) è la risposta di ANNA alle molte critiche che il mondo social le ha mosso in questi mesi, dopo il successo ottenuto da Bando. Per tutte le 64 barre, Anna dimostra di essere all'altezza del rap game nazionale e la base di Night Skinny permette alla giovane diciasettenne di dar sfogo alle sue abilita nel fare rap ma anche nel creare melodie accattivanti. Alla vigilia della pubblicazione di nuova musica, il primo segnale delle sue skills è questo 64 Bars.



IL TESTO DI BLA BLA



Parli troppo, tu no non te ne accorgi

Uh seh, non chiedermi niente perché non lo so

In pista se la gode tutta

Chissà se lo vuole ancora o se lo butta

Parli troppo, tu no non te ne accorgi

Uh seh, non chiedermi niente perché non lo so

In pista se la gode tutta

Chissà se lo vuole ancora o se lo butta

Lei è una tipa chic, però dai non lo diresti

Tesa per i dindi, ma non le interessi

Tu sei come l’indie, nel senso mi stressi

Giuro con i pinkies son sempre la stessa

Ah, giuro che parlate troppo

Sta gente che ci andrebbe sotto con un euro di troppo

Ho cominciato da zero, quattro cavi in salotto

Mi dicevano sempre dai non chiedere troppo

Parli troppo, tu no non te ne accorgi

Uh seh, non chiedermi niente perché non lo so

In pista se la gode tutta

Chissà se lo vuole ancora o se lo butta

Parli troppo, tu no non te ne accorgi

Uh seh, non chiedermi niente perché non lo so

In pista se la gode tutta

Chissà se lo vuole ancora o se lo butta

Parli troppo, non fai nada

No nada, non fai nada

Parli troppo, non fai nada

Tu prega, poi paga

Io non vedo, io non sento, non parlo

Non distrarmi babe, li sto contando

Con Armando, coi miei gangster

Io non credo a quel che dici nei testi

Yeah, nuovo AP

Lei mi dice due parole, solo ah sì

Per la strada qua mi gridano my G

Ho una squadra come se fosse un’A.C.

Faccio fatti, pugni ai sacchi, soldi a pacchi

Tu mi chiedi ma io non ti do info

So solo che la tua tipa è una ninfo

Io non scazzo in Insta, fratè non sei in lista

Ti miriamo a vista, rosso, infra

Parli troppo fai bla bla

Diglielo Anna, okay

Parli troppo, tu no non te ne accorgi

Uh seh, non chiedermi niente perché non lo so

In pista se la gode tutta

Chissà se lo vuole ancora o se lo butta

Parli troppo, tu no non te ne accorgi

Uh seh, non chiedermi niente perché non lo so

In pista se la gode tutta

Chissà se lo vuole ancora o se lo butta