Fedez, il testo del nuovo singolo "Sapore" con Tedua

È finalmente on air in tutte le migliori radio italiane e in streaming, “Sapore” il nuovo singolo di Fedez in collaborazione con Tedua. Si tratta della terza canzone estratta dal nuovo album del rapper “Disumano”, entrambi in pubblicazione oggi

Dopo “Morire morire”, “Bella storia”, “Bimbi per strada”, “Chiamami per nome” e “Meglio del cinema”, “ Sapore ” è il nuovo singolo di Fedez estratto dall’ultimo album del rapper milanese, entrambi fuori oggi, venerdì 26 novembre . Nuova canzone che è anche il frutto di una collaborazione inedita, quella di due amici e artisti che si stimano da tempo e che ora hanno deciso di unire tra barre e melodia, tutto il ritmo della loro musica. “Sapore” è stata infatti scritta e interpretata da Fedez in compagnia del trapper Tedua . Due flow tanto diversi tra loro quanto complementari, messi ancora più in risalto dall’incredibile produzione elettronica di d.whale . “Sapore” è il racconto di una storia d’amore complicata, dalla quale allontanarsi sembra quasi impossibile. “Ad ogni mancanza ci si riavvicina”, ha dichiarato Fedez alla presentazione del nuovo singolo, “lasciandosi addosso quel buon sapore che solo un amore vero, difficile e intenso riesce a trasmettere. Sullo sfondo una Milano romantica e complice”. Ecco il testo della canzone che è una delle venti tracce di “ Disumano ”, il nuovo progetto discografico di Fedez , alla release oggi.

Il testo di “Sapore”

Tu lo sai

La gelosia come ci fotte

E dove vai?

Come ti bruci questa notte?

Io non ho più l'età per restare fuori da un locale

Sai che non amo mai

E, se amo, è un odio amatoriale

Dove vai? (Dove vai? Dove vai? Dove)

La gelosia come mi fotte



A Milano che brutto cielo

Che fai, respiri davvero?

Dio lo sa che non ci credo

E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti

E poi ci siamo baciati nei posti più tristi

Io ho ancora addosso il tuo saporе

Mi lasci sempre un buon sapore

Mi lasci sеmpre un buon

Mi lasci sempre un buon



Tu sei la sorgente, il mio sogno ricorrente (Uoh)

Vedi oltre l'orizzonte della mente (Yeah)

Nei paesaggi tropicali, tra le dune, deserti

Nei tuoi immensi rompicapi

Ti lancerai come in cielo un deltaplano

Mi lascerai chiuso dentro al becco di un pellicano (Ah)

Nelle pupille papille gustative (Yeah)

Tu sei come un fiore, tu sei la mia fine (Uoh)

Quando mangio o bevo sento solo il tuo sapore (Sai)

E non si leva col sapone (Mai)

Fa le scintille ciò che voglio dire

Ma sono parole, ma sono precise

Lasciami addosso un sapore come le commesse

Al reparto profumi de La Rinascente



A Milano che brutto cielo

Che fai, respiri davvero?

Dio lo sa che non ci credo

E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti

E poi ci siamo baciati nei posti più tristi

Io ho ancora addosso il tuo sapore

Mi lasci sempre un buon sapore

Mi lasci sempre un buon

Mi lasci sempre un buon

Mi lasci sempre un buon