Ermal Meta, il nuovo singolo Milano non esiste: il testo della canzone

Dopo l’ultimo post social in cui appariva visibilmente emozionato, Ermal Meta ha presentato il suo nuovo brano: “Milano non esiste”, disponibile su tutte le piattaforme per lo streaming musicale e diretta radiofonica. La copertina è un omaggio a Milano, rappresentata infatti dal Duomo di Milano stilizzato e illuminato da luci neon. Sui social Ermal Meta ha spiegato che la canzone è la fotografia di un istante. Il cantautore ha sottolineato come rappresenti “un pensiero che ha attraversato la mia mente in un lampo. Ho cercato di catturarlo rapidamente. Un cacciatore di fulmini. Mi sono chiesto cosa sia reale e cosa no, cosa importi e cosa no. Forse niente, ma forse tutto”. Il brano fa da cornice ad un 2021 intenso e pieno di importanti partecipazioni artistiche. Ermal Meta è stato protagonista al Festival di Sanremo con il brano “Un milione di cose da dirti” classificandosi al terzo posto.