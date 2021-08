Stelle Cadenti, il video dell'ultimo singolo di Ermal Meta

approfondimento

Ermal Meta, pubblicato il videoclip di Uno

Stelle cadenti è la seconda traccia di Tribù Urbana, l'ultimo album del cantautore di origini albanesi uscito dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con Un milione di cose da dirti. L'uscita di Stelle Cadenti segue quella di Uno, una delle colonne sonore della grande avventura dell'Italia di Roberto Mancini agli ultimi Europei di calcio. E quanto a sogni realizzati, non si può certo dire che l'estate di Ermal Meta sia deludente: è tornato finalmente a esibirsi in pubblico e, dopo alcuni concerti in provincia di Napoli e in Valle d'Aosta, il 5 settembre suonerà e canterà in uno scenario magico come il Teatro Antico di Taormina.