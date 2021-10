Ermal Meta in concerto: le date del tour 2022

Lo ha raccontato alla nutrita platea di fan sui social network, condividendo con loro locandina e date del progetto. Ermal Meta sarà in tour con la sua musica nei più bei teatri d’Italia, a partire dal prossimo 26 febbraio 2022 . Una tournée – quella teatrale dell’artista italo-albanese – che arriva come un sospiro di sollievo dopo il lungo stop agli eventi dal vivo imposto dal perdurare della pandemia ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). Gli appuntamenti in programma a partire dal prossimo inverno, sostituiscono il calendario di incontri inizialmente previsto nei palazzetti dello sport di tutta la Penisola. I fan già in possesso dei biglietti, potranno confermare comunque la loro presenza nei teatri, seguendo la procedura indicata dagli organizzatori.

Ermal Meta annuncia il tour 2022 su Instagram

È con una meravigliosa locandina – che richiama in pieno il concept del suo ultimo album “Tribù Urbana” (2021), tra bianco e nero e colori – che Ermal Meta ha annunciato su Instagram e sugli altri profili social ufficiali, il ricco calendario di date per la sua tournée di musica nei teatri italiani. Ecco le sue parole: “Sognavo da tempo di potervi riabbracciare e in questo momento voglio solo tornare a suonare. Al posto dei palazzetti farò un tour nei teatri dove la capienza è al 100%. Insieme creeremo qualcosa di speciale, io ho già iniziato…non voglio più rimandare”. La decisione del cantante e degli organizzatori, arriva dopo la comunicazione e conferma del CTS circa la possibilità di riportare nuovamente la capienza dei teatri al 100%, decisione che purtroppo non trova ancora validità per quanto riguarda i più ampi palazzetti.

Tutte le date del tour di Ermal Meta nei teatri

Saranno ben 10 le date che daranno l’opportunità a uno dei più apprezzati cantautori italiani di portare la sua musica in alcune tra le location più belle d’Italia, rese ancora più suggestive dalla storia che i teatri del nostro Paese portano con sé. Si partirà sabato 26 febbraio 2022 con la Data Zero di Jesolo per attraversare tutta la Penisola e concludere con una grande festa finale il 29 marzo 2022 al Teatro Team di Bari.

Ecco tutti gli appuntamenti del tour di Ermal Meta: