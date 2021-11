Biagio Antonacci in concerto, tutte le date del tour 2022

Biagio Antonacci annuncia il suo ritorno ai live nel 2022 con il tour che partirà da Jesolo (Verona) per terminare al Mediolanum forum di Milano. Per l’occasione l’artista milanese ha scelto di esibirsi nei palasport italiani più importanti con il palco centrale. Grazie a questa modalità il pubblico potrà godersi lo spettacolo posizionandosi a 360°, tutti intorno all’artista.

Il ritorno dal vivo permetterà al cantautore di ripercorrere tutti i suoi più grandi successi. Il tour partirà il 5 novembre 2022 a JESOLO (VE) al Pala Invent e terminerà al Mediolanum forum di Assago. A partire dalle ore 16:00 del 30 novembre sarà possibile acquistare i biglietti sulle piattaforme Ticketone e Ticketmaster. Tutti i possessori che avevano acquistato precedentemente i biglietti per le date previste al Teatro Carcano di Milano, potranno consultare il sito web www.clappit.com per confermare la loro presenza. Mentre già da martedì 23 novembre è possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli del Mediolanum Forum di Assago (Mi), sempre su Ticketone e Ticketmaster.