Biagio Antonacci in concerto a Milano nel 2022: info date e biglietti

Biagio Antonacci è pronto a tornare live e annuncia due date speciali: il 19 e 20 dicembre 2022 il cantautore milanese torna al Mediolanum Forum di Assago (Milano) per due concerti live. Gli spettacoli, inizialmente previsti al Teatro Carcano di Milano (erano stati schedulati dal 28 settembre al 24 ottobre 2021) vengono quindi riprogrammati e trasformati in due concerti nel palasport milanese. Le prime date fissate (prodotte e organizzate da Friends&Partners in collaborazione con Iris) sono dunque quelle del 19 e 20 dicembre 2022 al Mediolanum Forum.



Per partecipare agli show di Biagio Antonacci tutti i possessori di un biglietto precedentemente acquistato per le date al Teatro Carcano di Milano, a partire dal 23 novembre ore 11, dovranno confermare la loro partecipazione in anticipo su questa pagina https://www.clappit.com/biagio-antonacci-palasport-milano-2022/. Per ulteriori informazioni: assistenza@friendsandpartners.it. Saranno disponibili ulteriori biglietti per gli spettacoli al Mediolanum Forum a partire dal 23 novembre ore 16.