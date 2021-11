Sanremo Giovani 2022, i nomi dei 12 finalisti

Sono stati resi noti i nomi degli artisti che parteciperanno al circuito Sanremo Giovani. Dodici proposte in tutto, tra cui quattro cantanti provenienti dall’iniziativa Area Sanremo. Solo due di loro, i vincitori proclamati durante la serata finale del 15 dicembre, prenderanno parte a Sanremo 2022 in qualità di BIG

È stato lo stesso Amadeus, insieme agli organizzatori della nuova edizione del Festival di Sanremo 2022 , a comunicare, poco meno di ventiquattro ore fa, sui social e tramite mezzo stampa, i nomi dei 12 artisti che gareggeranno il prossimo 15 dicembre nel circuito Sanremo Giovani . Solo due di loro, i vincitori ufficiali, potranno prendere parte alla nuova edizione della kermesse ligure in qualità di BIG. Per il suo terzo anno alla conduzione del Festival, Amadeus ha deciso di ricalcare le orme di Claudio Baglioni che, seguendo il medesimo meccanismo, portò alla vittoria e alla scoperta del nuovo e talentuoso artista Mahmood.

Chi sono i 12 artisti di Sanremo Giovani 2022

Ecco i nomi dei 12 artisti che, dopo un’attenta fase di scrematura, sono stati scelti per prendere parte alla nuova edizione del circuito musicale Sanremo Giovani. I fortunati vincitori – che saranno decretati durante la finale del 15 dicembre - si esibiranno durante la nuova edizione del festival in partenza martedì 1 febbraio, in qualità di BIG. Chi sono i 12 artisti di Sanremo Giovani 2022: