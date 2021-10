Sanremo Giovani, sono 45 gli artisti che sognano l'Ariston

Sulla carta nessuno mai attende la lista dei cantanti in gara a Sanremo Giovani, non perlomeno come quella della categoria big; questo perché, sempre sulla carta,

solitamente si tratta di nomi pressocché sconosciuti, scelti non si è mai capito bene negli anni con quale criterio. Questo fino a quando non salgono sul palco, inutile ricordare poi in quanti, partendo da quella categoria, sono diventati delle vere

superstar della nostra discografia. Negli ultimi anni, il Festival della Canzone Italiana di Sanremo ha dovuto fare i conti con un mercato musicale in profonda rivoluzione, a partire da una separazione netta tra il pubblico televisivo (e Sanremo, ce ne si renda conto o meno, è un programma televisivo) e quello dei live. Era inevitabile che servisse una strategia per poter raccontare il vero volto della musica italiana senza rinunciare ai punti di share, una strategia rivoluzionaria che non poteva che coinvolgere anche, appunto, Sanremo Giovani, al quale era d'obbligo far assumere una connotazione più centrata. Sono 700 le domande giunte in RAI per la partecipazione alla prima selezione, alla fine della quale sono rimasti 45 i progetti giudicati pronti allo step successivo da una commissione presieduta dal direttore artistico Amadeus e Claudio Fasulo, e composta inoltre da Gian Marco Mazzi, Massimo Martelli, Leonardo De Amicis; 46 in realtà, se si conta il vincitore di Castrocaro. Di loro 12 saranno selezionati per partecipare a un'ulteriore gara a dicembre, uno show ad hoc per scegliere i due progetti che Amadeus inserirà nella lista dei big. Non ci sarà una gara parallela di giovani infatti durante l'edizione 2022 del Festival di Sanremo, la categoria Nuove Proposte è stata proprio cancellata e, tutto sommato, a ben ragione. Perché si é perso il significato del termine come "Nuove proposte", sia riferito a Sanremo, dentro il quale quello spazio rappresentava il sogno, l'unico vero talent musicale che permetteva ad un esordiente di presentarsi al largo pubblico della tv pubblica, l'unico pubblico possibile ai tempi; sia riferito più in generale alla musica, quella di Sanremo non solo non é più l'unica strada per arrivare al successo né quella più comoda.