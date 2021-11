"Ripartire dai music club, autentici luoghi della musica". è questo uno dei tanti (e importanti) obiettivi della Milano Music Week 2021, iniziata oggi e inaugurata all'Apollo, locale storico per la musica, e non solo milanese. Sette giorni in cui si alterneranno eventi dal vivo, incontri con artisti nazionali e internazionali, figure chiave che hanno rivoluzionato la musica del nostro Paese e anche eventi in digitale, per garantire a più persone possibili di apprezzare al meglio tutta la musica di questi giorni

Centralità della musica dal vivo, nei luoghi della musica: la Milano Music Week 2021 riparte da qui. Fino al 28 novembre la città si riempie (letteralmente) di eventi, dj set, incontri dal vivo e in streaming, per garantire a tutti la più ampia e possibile fruizione di musica. Soprattutto nei luoghi di cultura, quei music club che negli ultimi due anni hanno sofferto molto a causa dell'emergenza pandemica.

Milano Music Week 2021: la musica torna dal vivo

approfondimento

Milano Music Week, la musica invade la città dal 22 al 28 novembre

Milano Music Week 2021 iniziata con l'incontro virtuale con Vasco Rossi: il Komandante, che ha da poco pubblicato il suo nuovo album di inediti "Siamo qui" ha inaugurato alle 12.00 la rassegna, che chi non ha avuto la possibilità di seguire in diretta, può rivedere alle 21.00, solo su www.milanomusicweek.it. E alle 21.30 MMW incontra Peter & Anna Gabriel, inedita conversazione in streaming che vedrà protagonisti Peter Gabriel e sua figlia Anna, fotografa e regista.

E poi spazio anche alle grandi figure femminili della musica italiana come Loredana Berté e Caterina Caselli, entrambe all'Apollo (la prima lunedì alle 17.30, la seconda mercoledì alle 17.15). Poi un duo inedito - ma molto creativo - ovvero Caparezza-Rancore che dialogheranno con i presenti (in sala e in streaming) martedì alle 18.30 e Mecna (giovedì alle 18.30): ma ci saranno anche artisti giovani come Sangiovanni (con disponibilità esaurite in pochissimi minuti, tanto era il desiderio da parte dei suoi fan di partecipare e vedere da vicino il giovanissimo - e potentissimo - artista), che sarà possibile ascoltare anche in streaming, mercoledì 24 novembre alle 16.15

Ma questi sono soltanto alcuni degli artisti che animeranno sette giorni di musica, per tutti. Milano riparte da qui, riparte dalla musica.

Tutti i dettagli su www.milanomusicweek.it