David Bowie, il documentario sull’icona della musica è pronto

L'attesissima pellicola di genere docu che racconterà la storia di uno dei più grandi artisti musicali di sempre sta per arrivare. Realizzato da Brett Morgen, promette di offrire ai fan parecchio materiale video mai visto prima. “Un’esperienza immersiva e cinematica costruita, in parte, sulla base di migliaia di ore di materiale inedito”, così l’ha definito una fonte vicina alla produzione

L'attesissimo documentario su David Bowie finalmente sta per arrivare: dopo una gestazione di ben quattro anni, pare che la pellicola docu dedicata a questa icona immortale sia prossima allo schermo.

Per la gioia dei fan, l'opera sarà caratterizzata da moltissimo materiale video inedito dell’artista.



“Un’esperienza immersiva e cinematica costruita, in parte, sulla base di migliaia di ore di materiale inedito”, così l’ha definito una fonte vicina alla produzione.



Realizzato da Brett Morgen, per adesso il titolo definitivo non è stato ancora rivelato, tanto per aggiungere hype all’hype…

Probabilmente il documentario farà il proprio debutto a gennaio, presentato in occasione del prossimo Sundance Film Festival. L'occasione sarà duplice, nel senso che a gennaio cade anche l'anniversario della morte di David Bowie.

Il documentario

approfondimento David Bowie, in arrivo l'album perduto Toy C'è ancora molto mistero attorno al documentario diretto da Morgen.



Sappiamo che al progetto ha contribuito anche Tony Visconti, il produttore della popstar che ha non solo prodotto molti dischi di Bowie ma lo ha anche supportato nella realizzazione stessa degli album, rivelandosi un collaboratore e un grande amico durante l’intera sua vita e carriera.



Morgen ha potuto contare anche sulla collaborazione di Paul Massey e David Giammarco, John Warhurst e Nina Hartstone.



Il documentario è prodotto e finanziato da BMG e Live Nation e verrà distribuito dalla Public Road Productions, di proprietà dello stesso regista Brett Morgen.

Il film vorrebbe concentrarsi in particolare sul David Bowie performer, offrendo un focus sull'attività musicale, una delle tantissime di questo mostro sacro della cultura del Novecento e del Nuovo Millennio, attivo dal 1962 fino al 2016, anno della sua scomparsa. Bowie è spirato il 10 gennaio 2016.



Brett Morgen approfondimento David Bowie, abito all'asta per 15 mila sterline Il regista Brett Morgen non è nuovo ai film documentari dedicati a personaggi musicali. Ha infatti già lavorato a Cobain: Montage of Heck, il documentario dedicato al leader dei Nirvana, Kurt Cobain, che nel 2015 fu nominato ai Primetime Emmy Award for Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program.

Il suo ultimo documentario è Jane, del 2017, dedicato all’etologa e antropologa inglese Jane Goodall, famosa in tutto il mondo per i suoi studi sugli scimpanzé e per l'impegno a livello ambientale.

Jane vinse il Primetime Emmy Award for Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program del 2017.