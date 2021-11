Tutti Qui collezione 2021, in arrivo un best of di Claudio Baglioni

A ben 16 anni di distanza dal primo “Tutti Qui” - compilation nella quale Claudio Baglioni racchiudeva tutti i suoi più celebri brani composti e interpretati dal 1967 al 2005 – si appresta ora alla release ufficiale sul mercato musicale italiano (streaming e fisico), la versione aggiornata al 2021 della stessa raccolta. “ Tutti Qui collezione 2021 ” è in arrivo il prossimo 10 dicembre per Sony Music Legacy, in differenti formati, già disponibili dallo scorso venerdì 19 novembre, al preorder online. Un racconto in musica straordinario che è il resoconto di una carriera, quella del grande Claudio Baglioni, costellata di capolavori e successi che hanno segnato intere generazioni. Ecco tutti i formati di “Tutti Qui collezione 2021”: una versione triplo CD e due tripli vinili (“Tutti Qui collezione 2021, Vol. 1”, in uscita il 10 dicembre, e “Tutti Qui collezione 2021, Vol. 2” in uscita il 14 gennaio), impreziosita da un racconto fotografico inedito.

Quali brani ci saranno in “Tutti Qui collezione 2021”

approfondimento

Claudio Baglioni si racconta In questa storia che è la mia: recensione

Il best of di Claudio Baglioni, “Tutti Qui collezione 2021”, racchiuderà in un unico cofanetto discografico i 45 brani più ascoltati di sempre del cantautore romano. Una tracklist ampia e variegata che, come racconta lo stesso Baglioni sui social, non mancherà di includere le vere e proprie hit più cantante della sua discografia. “Ovviamente, ci sono brani come “Questo piccolo grande amore”, “Strada facendo”, “Mille giorni di te e di me”, “Avrai”, “E tu come stai”, “Cuore di aliante”, “Sabato pomeriggio”, ma questa imperdibile raccolta arriva fino a quelli estratti dal suo ultimo album di inediti “In questa storia che è la mia”: “Uomo di varie età”, “Mal d'amore”, “Io non sono lì” e “Dodici note”” ha scritto Baglioni su Instagram. “Tutti Qui collezione 2021” sarà quindi un vero e proprio viaggio amarcord nella musica di Baglioni, attraverso le canzoni indimenticabili del suo repertorio che hanno fatto sognare e innamorare intere generazioni.