Claudio Baglioni in concerto: biglietti esauriti in poche ore

Sono letteralmente andati "a ruba" i ticket per accedere allo spettacolo "Claudio Baglioni – Dodici Note Solo" che si terrà dal prossimo 24 gennaio al 23 aprile in alcune tra le location teatrali più belle d'Italia

È già un incredibile sold-out per tante date di quello che sarà uno degli eventi più attesi del prossimo 2022. Dopo “Assolo”, “InCanto” e “DieciDita”, il “Claudio Baglioni – Dodici Note Solo 2022” segna il grande ritorno del cantautore romano dal vivo, in una serie di concerti che si preannuncia davvero appassionante ed esclusiva, in un ponte tra presente e passato dell’artista e della sua discografia. Un vero e proprio percorso di arte e cultura che avrà il suo inizio il prossimo 24 gennaio, dal palcoscenico del Teatro dell’Opera di Roma, per raggiungere poi ben cinquanta date nelle location teatrali più magiche e suggestive della Penisola.

Claudio Baglioni, i biglietti esauriti in poche ore approfondimento Claudio Baglioni sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. FOTO Sono letteralmente andati “a ruba” i biglietti di alcune tra le più importanti date del “Claudio Baglioni – Dodici Note Solo 2022” che, organizzato da Friends and Partner, porterà il cantautore in concerto nei meravigliosi teatri italiani. Dopo l’apertura ufficiale delle prevendite, lo scorso giovedì 21 ottobre, su TicketOne e presso gli altri rivenditori autorizzati, è già impossibile trovare i biglietti per alcuni spettacoli, specie quelli in programma nelle grandi città di Parma, Forlì, Asti, Novara, Como, La Spezia, Prato e Cosenza che risultano tutto esaurito.

