Claudio Baglioni in concerto, aggiunte sei nuove date al tour 2022

A grande richiesta del pubblico italiano che ha dato vita a un incredibile sold-out lampo, delle date del “Dodici Note Solo” di Claudio Baglioni, il cantautore romano ha deciso di aggiungere in calendario 6 incredibili nuovi appuntamenti a Torino, Isernia, Avezzano, Vercelli, Verona e Trento Condividi

È stato incredibile quando, lo scorso ottobre, dopo la release dei biglietti ufficiali per partecipare al tour di Claudio Baglioni in Italia, gli stessi ticket d’ingresso sono andati a ruba in poche ore, regalando al “Claudio Baglioni – Dodici Note Solo” una rapida serie di sold-out. Ora il cantautore romano di “Avrai” ha deciso di accontentare la grande richiesta del pubblico circa l’inserimento in calendario di nuove date. Al via quindi con altri sei concerti che si terranno nelle città di Torino, Isernia, Avezzano, Vercelli, Verona e Trento.

Che cos’è il “Claudio Baglioni – Dodici Note Solo” approfondimento Claudio Baglioni in concerto: biglietti esauriti in poche ore Come raccontato sui social dallo staff di Claudio Baglioni e in occasione della comunicazione delle nuove date in programma, il “Claudio Baglioni – Dodici Note Solo” si preannuncia essere un tour unico e universale con protagonista uno dei più apprezzati cantautori italiani che proprio qui sancisce ancora una volta il suo incredibile sodalizio con la musica. Nel pieno di una carriera straordinaria. Il “Dodici Note Solo” di Baglioni, sarà quindi l’occasione unica per vecchi e nuovi fan di tornare ad assaporare tutto il romanticismo e i racconti di vita racchiusi nei più storici brani di repertorio dell’artista. Durante i concerti in programma, Baglioni sarà accompagnato dal suo iconico timbro vocale e dalla melodia di un pianoforte e altri strumenti che lo guideranno tra le composizioni più preziose della sua discografia che, proprio in queste serate, si fanno protagoniste di un affascinante racconto di musica, suoni e parole.

Le nuove date del “Claudio Baglioni – Dodici Note Solo” approfondimento Claudio Baglioni, i look e la carriera dell’artista La tournèe invernale “Dodici Note Solo” di Claudio Baglioni, segna anche il ritorno del grande cantautore dal vivo, da quando la capienza nei teatri è tornata al 100%. È, come dice l’artista in un comunicato ufficiale, “Un punto di inizio, un importante segnale di ripartenza, per tornare ad ascoltare, vivere e respirare l’emozione di un concerto”. “Rianimare le nostre vite con la musica, dopo il lungo, difficile e doloroso silenzio imposto dalla pandemia, significa ritrovare noi stessi, il senso del nostro cammino e dello stare insieme”. A grande richiesta ecco quindi i 6 nuovi appuntamenti che l’autore di Questo piccolo grande amore ha scelto di regalare (insieme agli organizzatori di Friends&Partners) ai fan italiani, dopo l’incredibile affetto dimostrato con il sold-out lampo di molte delle già conosciute 50 date. Le 6 nuove date del “Claudio Baglioni – Dodici Note Solo” Lunedì 14 febbraio 2022 – Torino, Teatro Regio

Domenica 13 marzo 2022 – Isernia, Auditorium Unità d’Italia

Giovedì 17 marzo 2022 – Avezzano (AQ), Teatro dei Marsi

Sabato 2 aprile 2022 – Vercelli, Teatro Civico

Lunedì 4 aprile 2022 – Verona, Teatro Filarmonico

Sabato 9 aprile 2022 – Trento, Teatro Sociale I ticket per le nuove date di Claudio Baglioni saranno disponibili dalle ore 16:00 di venerdì 12 novembre presso tutti i rivenditori autorizzati.