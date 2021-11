Bruno Mars e Anderson .Paak annunciano la miniserie radiofonica

Si chiama An Evening With Silk Sonic e debutta giovedì 18 novembre alle ore 4. Saranno quattro episodi della durata di un’ora

Bruno Mars e Anderson .Paak hanno annunciato An Evening With Silk Sonic, una miniserie radiofonica su Apple Music in partenza giovedì 18 novembre alle 4:00. Nel corso dei quattro episodi della durata di un’ora, i due artisti presenteranno dei set musicali attingendo dai loro dischi preferiti che hanno ispirato il duo Silk Sonic, spaziando dalle hit più old school alle jam R&B, all’hip-hop, al funk, alla disco e tutto ciò che sta nel mezzo. Tra ospiti a sorpresa e conversazioni ancor più sorprendenti, tocca a te vivere da vicino l’esperienza e trascorrere del tempo con i “re dello smooth”. Nel primo episodio Bruno e Anderson, con l’aiuto di Bootsy Collins, inviteranno gli ascoltatori a un viaggio musicale con la musica di The Jackson 5, Con Funk Shun, Thundercat, The Isley Brothers, PARTYNEXTDOOR e molto altro.