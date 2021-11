Sophia Urista dei Brass Against si scusa per aver urinato su un fan

E' accaduto a Daytona Beach, in Florida, l’11 novembre. Tante le critiche in rete. Dopo due giorni la band si è scusata con i presenti e con i fan postando il tweet: “Sophia si è lasciata trasportare. Non è qualcosa che ci aspettavamo e non è qualcosa che vedrete di nuovo ai nostri spettacoli”. Poi è intervenuta anche lei: “Ho spinto troppo oltre i limiti”

Sophia Urista, la cantante della band rock con influenze metal Brass Against, l’11 novembre 2021 ha urinato durante un live del suo gruppo.



L’ha fatto sul viso di uno spettatore mentre si stava esibendo con gli altri colleghi in un concerto al Festival Welcome to Rockville a Daytona Beach, in Florida.



Un fan si è reso disponibile a salire sul palco e a sdraiarsi per terra sotto di lei, accettando di essere coinvolto nel gesto.



Due giorni dopo il live, la band si è scusata con gli spettatori presenti e con i fan.



Il 13 novembre i Brass Against hanno twittato le seguenti parole: “Ci siamo divertiti molto ieri sera a Welcome to Rockville. Sophia si è lasciata trasportare. Non è qualcosa che ci aspettavamo, e non è qualcosa che vedrete di nuovo ai nostri spettacoli. Grazie per averlo portato ieri sera, Daytona”.



Ma le critiche in rete non si sono sopite, anzi.

Poche ore fa Sophia Urista ha voluto intervenire in prima persona nel dibattito, postando sui social network personali un lungo messaggio in cui si giustifica e in cui rivolge le sue sentite scuse a coloro che si sono sentiti offesi e urtati da quel gesto.



“Ciao a tutti. Voglio parlare della mia performance al Rockville metal festival di Daytona. Ho sempre messo dei limiti nella musica e sul palco. Quella notte ho spinto troppo oltre i limiti. Amo la mia famiglia, la band, e i fan più di qualsiasi altra cosa e so che alcuni si sono sentiti urtati e offesi da ciò che ho fatto. Chiedo scusa a tutti loro e voglio che sappiano che non ho fatto quel gesto per urtarli. Non sono un’artista dedita ai gesti scioccanti. Io voglio sempre mettere la musica prima di tutto. Sono grata a tutti quelli che hanno continuato ad amarmi e a supportarmi”, queste le parole che Sophia Urista ha postato in un'immagine diffusa sui suoi social.