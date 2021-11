Blanco, Finché Non Mi Seppelliscono: il testo del nuovo singolo

È finalmente in radio, da venerdì 12 novembre, il nuovo singolo di Blanco “Finchè Non Mi Seppelliscono”. Estratto dal primo album del rapper “Blu Celeste”, è una ritmata promessa d’amore eterno in cui non manca però lo stile inconfondibile del 18enne bresciano

Dopo il grande successo della title track “Blu Celeste”, pubblicata lo scorso 10 settembre e già disco di platino per le oltre 70mila copie vendute, Blanco torna oggi ufficialmente in radio con una nuova hit. “ Finchè non mi seppelliscono ” è il secondo pezzo ufficiale estratto dal primo album di Riccardo Fabbriconi, scritto insieme a Michele Zocca. Una promessa di amore eterno verso la donna scelta come compagna di vita, che però non perde il tratto caratteristico del giovane cantautore che da sempre accosta freschezza ed estrema verità ad un linguaggio ruvido.

Con già all’attivo un disco d’oro per gli oltre 15 milioni di streaming raggiunti sulle piattaforme digitali, “Finchè non mi seppelliscono” è stato anche protagonista, alcune settimane fa, di una live session che il 18enne di Calvagese della Riviera ha registrato per Vevo negli studi di East London. La versione acustica del singolo, già condivisa su YouTube fa parte di un progetto ambizioso, che nasce dalla voglia delle principali major discografiche mondiali (Universal Music Group, Sony Music Entertainment e Warner Music Group) di dedicarsi alla scoperta e al sostegno dei giovani talenti musicali in tutto il mondo, mettendo a disposizione la propria visibilità a favore degli artisti coinvolti. Ecco il testo di “Finchè non mi seppelliscono” di Blanco.

Il testo di “Finchè non mi seppelliscono”

Blanchito bebe

Michelangelo

Mettimi le ali

Anche se prendessi un ergastolo

Sto con te

Finché non mi seppelliscono

Sto con te

Voglio viver sempre il brivido

Di star con te

Di star con te

Di star con te

Mentre dormivi sul prato, oh, oh, oh

Ogni difetto lo apprezzavo, oh, oh, oh

Anche mi avessi accoltellato, oh, oh, oh

Mi sarebbe piaciuto

Mi sarebbe piaciuto

E faccio: "Ah" mentre ti stropicci gli occhi

E faccio: "Ah" mentre gesticoli ancora

No, no, non capisci cosa ti faccio

Dipingo il tuo corpo

Anche se prendessi un ergastolo

Sto con te

Finché non mi seppelliscono

Sto con te

Voglio viver sempre il brivido

Di star con te

Di star con te

Di star con te

Anche se prendessi un ergastolo

Sto con te

Finché non mi seppelliscono

Sto con te

Voglio viver sempre il brivido

Di star con te

Di star con te

Di star con te

Cerco un senso, ma non c'è

Il senso poi dov'è?

Ci siamo presi a sassate

Ho le nocche bruciate

Da quanto non importa

Lo posso anche scordare

Ci ripenso ogni volta

Ora non fa più male

E faccio: "Ah" mentre ti stropicci gli occhi

E faccio: "Ah" mentre gesticoli ancora

No, no, non capisci cosa ti faccio

Dipingo il tuo corpo

Anche se prendessi un ergastolo

Sto con te

Finché non mi seppelliscono

Sto con te

Voglio viver sempre il brivido

Di star con te

Di star con te

(Di star con te)

Anche se prendessi un ergastolo

Sto con te

Finché non mi seppelliscono

Sto con te

Voglio viver sempre il brivido

Di star con te

Di star con te

Di star con te