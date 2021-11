John Legend, You deserve it all: il testo della sua canzone di Natale

John Legend, incomparabile ed encomiabile cantante, cantautore, produttore, attore e attivista sociale vincitore di EGOT (EMMY®, GRAMMY®, Oscar®, Tony®) annuncia oggi la firma del contratto con l'etichetta discografica Universal Music (Republic Records). In Italia l'artista sarà rappresentato da Island Records. Questa nuova collaborazione dà il via a un rinascimento creativo per la superstar vincitrice di 12 Grammy Award. "Sono entusiasta di collaborare con Republic Records in questo prossimo capitolo della mia carriera", afferma Legend. “È stato meraviglioso lavorare con questo team discografico. Sono felice di intraprendere questo nuovo viaggio artistico e creativo con loro e non vedo l'ora di condividere presto nuova musica”. Il presidente della Republic Records, West Coast Creative Wendy Goldstein ha commentato: "Non c'è nessuno come John Legend. È la perfetta superstar del 21° secolo il cui impatto sulla cultura e sul mondo in generale è in continua espansione. Siamo onorati di unire le forze con lui mentre lancia questa nuova era musicale con alcune delle sue produzioni più potenti di sempre". Per celebrare l'occasione, John Legend ha pubblicato un nuovo singolo natalizio intitolato "You Deserve It All". In concomitanza con la pubblicazione, l'artista ha stretto una partnership con LG SIGNATURE, il marchio ultra-premium di LG Electronics. Il cantante, infatti, sarà il nuovo ambasciatore del marchio, collaborando con loro a una campagna natalizia intitolata "Legendary Gift: The SIGNATURE". John Legend ha scritto e composto il nuovo singolo "You Deserve It All" insieme alla cantante e cantautrice vincitrice di un GRAMMY® Award Meghan Trainor. I due artisti tornano a collaborare, unendo le proprie potenze, dopo aver lavorato insieme a "Like I'm Gonna Lose You" nel 2016, brano che ha ottenuto quattro dischi di platino ed ha raggiunto la Top 10 della Billboard Hot 100. "You Deserve It All" è stata prodotta dal vincitore del Grammy Award Raphael Saadiq e il video musicale ufficiale, in uscita nei prossimi giorni, sarà diretto da Drew Kirsch, il quale darà così vita alla canzone senza soluzione di continuità.