Alessandra Amoroso, il nuovo singolo è "Canzone inutile": il testo

“Canzone inutile” è il titolo del nuovo singolo di Alessandra Amoroso, in radio dal prossimo venerdì 12 novembre. La canzone fa parte della tracklist ufficiale del nuovo album dell’interprete salentina – “Tutto accade” – rilasciato per Sony Music Italy il 22 ottobre

Dopo il grande successo del suo nuovo album “Tutto accade”, uscito per Sony Music Italy lo scorso 22 ottobre, Alessandra Amoroso si prepara alla release ufficiale in alta rotazione radiofonica, di un altro tra i singoli più apprezzati del progetto discografico.

“Canzone inutile” entrerà nelle setlist delle emittenti dal prossimo venerdì 12 ottobre. Un brano che porta con sé firme importanti, di alcuni tra gli autori più apprezzati e premiati degli ultimi anni: da Federica Abbate a Cheope, Rocco Hunt e Takagi & Ketra, con la produzione e il suono a cura di Francesco “Katoo” Catitti. Dopo “Sorriso grande”, “Piuma” e “Tutte le volte”, “Canzone inutile” è una ballad molto intensa e per certi versi malinconica, che riporta Alessandra alle atmosfere con cui l’abbiamo conosciuta durante il suo esordio ad “Amici”. Il brano, si focalizza in particolare sulle canzoni e il loro fungere da vere e proprie promesse d’amore, che provocano emozioni anche quando una storia non ha il lieto fine. Una canzone è per sempre un ricordo e Alessandra Amoroso, che definisce l’intero album come una “prova di verità”, regala ai fan un testo che è un messaggio di resistenza e di speranza verso la persona amata, cui dedica: “Per forza esiste almeno una storia che se nasce poi non finisce/Rimane dentro una canzone, un'altra inutile canzone/Per te”. Ecco il testo di “Canzone inutile” di Alessandra Amoroso.



Il testo di “Canzone inutile”

Rimani qui se il mondo cade

Fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano

E forse è vero come dicono

L'amore a volte è strano

Ma adesso smetti di parlare ascoltami

È tanto tempo che volevo dirti che solo adesso che ti ho qui davanti

Capisco anche io il perché

Di tutte quelle frasi dentro le canzoni

Di tutti quei per sempre scritti sui portoni

Delle parole in gola urlate ad alta voce

Buttate dai balconi

Rimani qui se il mondo cade

Fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano

E forse è vero come dicono

L'amore a volte è strano

E mentre il traffico si muove

E sopra gli alberi le foglie cambiano colore

Non dirmi che sei triste

Per forza esiste almeno una storia che se nasce poi non finisce

Rimane dentro una canzone, un'altra inutile canzone

Per te, per te

E ti ho cercato in ogni angolo, in ogni posto

In tutte quelle storie che mi mettevo addosso

Le provavo ad aggiustare sempre ad ogni costo

Ma non mi stavano bene

Ti prego adesso non pensare a cosa ne sarà

Guarda quanto è bella da lontano la città

Che ci sembra quasi un'isola vista da qua

Mentre noi siamo il mare

Rimani qui se il mondo cade

Fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano

E forse è vero come dicono

L'amore a volte è strano

E mentre il traffico si muove

E sopra gli alberi le foglie cambiano colore

Non dirmi che sei triste

Per forza esiste almeno una storia che se nasce poi non finisce

Rimane dentro una canzone, un'altra stupida canzone

Se tutto intorno esplode, quel che vale è che tu

Rimani qui se il mondo cade

Fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano

E forse è vero come dicono

L'amore a volte è strano

E mentre il traffico si muove

E sopra gli alberi le foglie cambiano colore

Non dirmi che sei triste

Per forza esiste almeno una storia che se nasce poi non finisce

Rimane dentro una canzone, un'altra inutile canzone

Per te

Per te

Per te

Per te