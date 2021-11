Green Day, Holy Toledo: il testo della nuova canzone

approfondimento

Green Day annunciano l'album "BBC Sessions": tracklist e data uscita

Nel frattempo “Holy Toledo” continua a farsi strada, rilasciato in occasione dell’arrivo nelle sale americane della pellicola “Mark, Mary & Some Other People” - di Hanna Marks - e di cui la stessa band californiana ne ha curato la colonna sonora, dove figura per la prima volta proprio il singolo in questione. “I wanna go where the trouble begins” (“Voglio andare dove iniziano i guai”): con “Holy Toledo” i Green Day riportano in radio tutto il loro stile caratteristico in cui le note pop punk tipiche degli anni ’90 si fondono con grande maestria in un ritornello orecchiabile e una base ritmata che rimanda alle atmosfere rock’n’roll di Rolling Stones, Beatles e colleghi. Chitarre distorte e assoluta energia, che i fan italiani sperano di ritrovare al più presto in occasione dell’unica tappa italiana dell’”Hella Mega Tour”, il prossimo 16 giugno al Firenze Rocks 2022. Intanto trio punk rock californiano ha annunciato l'uscita, prevista per il 10 dicembre, della raccolta “The BBC Sessions”. Sedici brani che il collettivo ha eseguito per BBC tra il 1994 e il 2011, registrati nei celebri studi londinesi di Maida Vale, per l'Evening Show di Steve Lamacq.

Il testo di “Holy Toledo”

I wanna go where the trouble begins

And the morning after smells just like a dirty ashtray

Oh, give me shame, lock me in the shower

The penitentiary, elementary school for losers

If this is how it's gonna end, then it feels alright



Baby, let's get sick again



We're hell raisers, death wish cravers

We're around here with razor blades

Party favors, sex with strangers

We don't care what the neighbors say

Well, this is how it's gonna end

'Cause it feels alright

Baby, let's get sick again



We're crawling out of the dead man's bed

Well, we don't wanna know

Well, we don't wanna know

We're killing my song just to live

Well, we don't wanna go

Well, we don't wanna go



We're hell raisers, death wish cravers

We're around here with razor blades

Party favors, sex with strangers

We don't care what the neighbors say

Well, this is how it's gonna end

'Cause it feels alright

Baby, let's get sick again



Ba, ba ba ra da

Ba ba ra da, ba ba ra da

Ba, ba ba ra da

Ba ba ra da, ba ba da ohh



We're hell raisers, death wish cravers

We're around here with razor blades

Party favors, sex with strangers

We don't care what the neighbors say

Well, this is how it's gonna end

'Cause it feels alright

Baby, let's get sick again