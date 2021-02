Green Day, nuova canzone in arrivo "Here Comes The Shock"

Il gruppo ha ufficializzato l’uscita di un nuovo brano che uscirà il 21 febbraio negli Stati Uniti e il giorno dopo in tutto il mondo Condividi:

I Green Day hanno annunciato l’uscita di una nuova canzone chiamata "Here Comes The Shock". Il trio ha annunciato la nuova traccia su Twitter specificando che uscirà prima in Nord America il 21 febbraio e poi il giorno dopo in tutto il resto del mondo. L’annuncio arriva poche settimane dopo il loro primo spettacolo dal vivo in quasi un anno durante lo spettacolo annuale dell’NFL Honors. In quell’occasione il gruppo ha suonato "Holiday", "Basket Case" e il brano del 2016 "Still Breathing" in un set costruito fuori al SoFi Stadium di Inglewood, California.

Il tour con Weezer e Fall Out Boy approfondimento Il grande ritorno dei Green Day, nuovo album e tour nel 2020 Proprio recentemente Billie Joe Armstrong aveva rivelato di aver scritto molta nuova musica negli ultimi mesi anche a causa dell’impossibilità di poter portare in scena il loro tour con Weezer e Fall Out Boy, rinviato per ora a giugno. “Ho scritto molto. Metto sempre insieme qualcosa, che si tratti di una demo completa nel mio piccolo studio o solo di alcune note vocali sul mio telefono”, le parole del frontman del gruppo. L’Hella Mega Tour, così come è stato ribattezzata la serie di date con Weezer e Fall Out Boy, dovrebbe invece riprendere il 9 giugno a Vienna. Questo l’intero calendario 09/06/21 - Vienna, AT @ Ernst Happel Stadium 20/06/21 - Parigi, FR @ La Defense Arena 21/06/21 - Anversa, BE @ Sportpaleis 23/06/21 - Groningen, NL @ Tadspark 25/06/21 - Londra, UK @ London Stadium 26/06/21 - Huddersfield, UK @ The John Smith's Stadium 28/06/21 - Glasgow, UK @ Bellahouston Park 30/06/21 - Dublino, IE @ RDS Arena 14/07/21 - Seattle, WA @ T-Mobile Park 17/07/21 - Los Angeles, CA @ Dodger Stadium 18/07/21 - San Diego, CA @ Petco Park 20/07/21 - San Francisco, CA @ Oracle Park 24/07/21 - Dallas, TX @ Globe Life Field 27/07/21 - Atlanta, GA @ SunTrust Park 29/07/21 - Houston, TX @ Minute Maid Park 31/07/21 - Jacksonville, FL @ TIAA Bank Field 01/08/21 - Miami, FL @ Hard Rock Stadium 04/08/21 - New York, NY @ Citi Field 05/08/21 - Boston, MA @ Fenway Park 08/08/21 - Washington, DC @ Nationals Park 10/08/21 - Detroit, MI @ Comerica Park 13/08/21 - Hershey, PA @ Hersheypark Stadium 15/08/21 - Chicago, IL @ Wrigley Field 17/08/21 - Toronto, ON @ Rogers Centre 19/08/21 - Pittsburgh, PA @ PNC Park 20/08/21 - Philadelphia, PA @ Citizens Bank Park 23/08/21 - Minneapolis, MN @ Target Field 25/08/21 - Commerce City, CO @ DICK's Sporting Goods Park