Tiromancino in concerto: annunciate le nuove date del tour 2022

A meno di un mese dall’uscita del nuovo disco Ho cambiato Tante Case e dall’annuncio delle prime date del tour teatrale che riporterà nel 2022 i Tiromancino finalmente a suonare live nelle principali città italiane, TRIDENT Music e la band capitanata da Federico Zampaglione annunciano oggi i nuovi appuntamenti che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti per il prossimo anno. I biglietti per le nuove date sono rurri in vendita sul circuito ufficiale Ticketone a eccezione dei titoli di ingresso per il concerto di Udine che saranno in vendita a breve. Per informazioni www.tridentmusic.it..