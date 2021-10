Coez, arriva Come nelle canzoni: la data di uscita della nuova canzone

Il cantautore italiano, tra i più amati del crossover indie-rap, ha annunciato sui social l’arrivo del nuovo singolo. Si intola “Come nelle canzoni” e uscirà il prossimo venerdì 5 novembre Condividi

Data da segnare sul calendario per gli amanti di Coez e di tutto quel genere che è un crossover tra indie e rap italiano. Il cantautore di Nocera Inferiore ha da alcune ore annunciato sui social, l’uscita di un nuovo singolo che si chiamerà “Come nelle canzoni” e sarà disponibile all’ascolto in streaming e diretta radiofonica, dal prossimo venerdì 5 novembre. “Venerdì 5 novembre uscirà il mio primo singolo” ha scritto Coez su Instagram aggiungendo, “Dentro ci troverete un pezzo della mia vita e probabilmente, come spesso accade, anche della vostra. Come nei film, Come nelle canzoni”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @coezofficial

“Come nelle canzoni” è il nuovo singolo di Coez approfondimento Coez, Flow Easy: il testo della canzone Dopo l’uscita di “Wu-Tang” (23 settembre) e “Flow Easy” (6 ottobre), arriva così il terzo inedito del rapper e cantautore Coez che, come lui stesso lo ha definito “è il primo vero singolo, è chiaramente un missile terra aria e non siete pronti”. Nonostante le indiscrezioni a riguardo siano ancora poche – se non una cover in cui spicca il titolo del pezzo tra le tinte rosa pastello - il nuovo brano di Coez, “Come nelle canzoni”, si preannuncia essere una hit piena di energia nonché primo vero estratto dal progetto musicale in studio cui l’artista sta già lavorando da tempo. Un album che proprio dal concept di questi singoli, ha tutta l’aria di essere una nuova parentesi artistica di questo interprete ed autore che, grazie a “Wu-Tang” prima e “Flow Easy” poi, si mostra con un mood ben più elettronico che si unisce all’abile voce, penna e flow cui Coez ci ha abituati fin dal suo debutto.