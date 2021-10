Tiziano Ferro, diretta live per i 20 anni di Rosso Relativo: info

I festeggiamenti per il ventennale di “Rosso Relativo”, album di esordio di Tiziano Ferro , sono appena iniziati e per celebrare degnamente lo storico traguardo l'artista di Latina ha organizzato una diretta su Instagram per incontrare i fan e presentare i due cofanetti speciali che accompagnano l'anniversario di un album fondamentale per la sua carriera.

La diretta su Instagram martedì 26 ottobre

L'appuntamento con Tiziano Ferro è fissato per martedì 26 ottobre su Instagram. I fan del cantautore e gli appassionati di musica italiana potranno collegarsi via app al suo profilo ufficiale alle ore 21:00, orario valido per l'Italia e per la Spagna. Su Instagram, in un post e nelle Stories, il cantante ha fornito tutte le informazioni per partecipare all'evento digitale, indicando l'ora esatta per i fan che intendono collegarsi da altri paesi - nello specifico, è indicata l'ora del live per gli Stati Uniti e per l'America Latina, aree del mondo dove Ferro è particolarmente apprezzato e conta molti fan.

Per la diretta, che era stata annunciata lo scorso 18 ottobre in un post sempre sui social media, ci si attendono numeri molto alti: si tratta, infatti, di un'occasione unica per ricevere aggiornamenti da parte dell'artista, anche lui lontano dal palcoscenico da molti mesi a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) e del rinvio di tutte le date del suo tour.

Tuttavia, l'evento del 26 ottobre è storico per i milioni di fan dell'artista che celebra in questi giorni uno degli anniversari più importanti di sempre, quello del ventesimo anno dal suo debutto nell'industria discografica. A ottobre 2001 Ferro pubblicava “Rosso Relativo”, disco dei record che all'epoca ha venduto oltre due milioni e mezzo di copie, simbolo di una generazione e a cui l'artista è legato per più di una ragione.

“Rosso Relativo”, un simbolo di una generazione

Tra gli album più noti all'interno della produzione di Tiziano Ferro, “Rosso Relativo” è stato pubblicato nel 2002 per il mercato latino col titolo “Rojo Relativo”. Al successo commerciale e radiofonico di questo disco è legata la fama planetaria di Tiziano Ferro, autore di testi e musiche dell'album che conteneva i singoli di successo “Xdono” e “Rosso Relativo” che ha dato il titolo all'album. Per celebrare l'anniversario della prima pubblicazione, Tiziano Ferro ha annunciato il lancio sul mercato di due edizioni speciali del disco, che consistono nella rimasterizzazione e nella ristampa in cd e in vinile dell'album con l'aggiunta di alcune tracce bonus. Vinile e cd saranno disponibili, rispettivamente a partire dal 29 ottobre e dal 5 novembre, due autentici pezzi da collezione per i fan del cantante e non solo. L'evento è così straordinario da meritare anche una revisione della biografia social. Sul suo profilo ufficiale l'artista ha scritto: “Scrivo e canto da vent'anni”.