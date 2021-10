Le istituzioni italiane che appoggiano questo importante progetto non sono mancate all’appello alla presentazione del Festival, tenutasi nelle scorse ore a Palazzo Reale. Il Ministro della Cultura Dario Franceschini, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il Sindaco di Milano Giuseppe Sala hanno presenziato all’evento, sottolineando con la loro presenza come questo nuovo appuntamento milanese sia importantissimo, per la città ma anche per tutto il Paese.

“Ci siamo resi conto che mancava un riconoscimento che premiasse l’eccellenza dell’arte del musical a livello globale: in America hanno i Tony Awards, in Inghilterra il premio Laurence Olivier Awards ma nulla che riunisse in un unico premio l’eccellenza del musical a livello mondiale. Così abbiamo iniziato a dare una forma alla nostra idea e piano piano è nato prima il festival e poi i premi. Sarà una grande emozione per noi vedere nascere questo progetto già dalla prossima estate”, queste le parole di Fabrizio Carbon, produttore teatrale nonché produttore esecutivo dei Milano Musical Awards, che ha raccontato la genesi di questo premio.

Le parole di Lorella Cuccarini



approfondimento

Buon compleanno Lorella Cuccarini, le foto più belle di ieri e di oggi

“È un onore per me rappresentare l’Italia e far parte di una giuria così prestigiosa che avrà l’arduo compito di scegliere quali talenti premiare. Sono molto contenta che esista finalmente un riconoscimento a livello mondiale dell’arte del musical che tante soddisfazioni mi ha dato nella mia carriera e che mi ha permesso di esibirmi dal vivo così tante volte facendomi provare un’adrenalina davvero unica nel suo genere”, ha dichiarato Lorella Cuccarini, giurata italiana del Creativity Advisory Board.



I premi assegnati



I premi che verranno assegnati a partire dall’edizione del 2023 saranno i seguenti:





• Best Original Musical of the Year/ Musical dell’Anno

• Best Musical Revival/ Miglior Musical Revival

• Best Director/ Miglior Regista

• Best Choreography/Miglior Coreografo

• Best Musical Score/ Musica

• Best Book of a Musical / Sceneggiatura

• Best Actor in Leading Role/ Miglior Attore Protagonista

• Best Actress Leading Role /Miglior Attrice Protagonista

• Best Actor in Featured Role/ Miglior Attore non Protagonista

• Best Actress Featured Role /Miglior Attrice non Protagonista

• Best set design/ Scenografia

• Best Costume design/ Costumi

• Best Lighting design/ Costumi

• Giuseppe Verdi Special Prize for Composer/Premio speciale Giuseppe Verdi per Compositori