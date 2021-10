Sound, Music! 2021, la favola del Lago dei cigni per i bambini

Il capolavoro di Čaikovskij diventa multimediale, tra attività in classe, la mini serie video con Francesco Micheli e il libro con audiolibro. L’iniziativa della Filarmonica della Scala destinata ai bambini delle scuole primarie milanesi, interamente gratuita e realizzata in collaborazione con il Main Partner UniCredit, compie dieci anni. Iscrizioni per le scuole entro il 19 novembre.

La Filarmonica festeggia il decimo anniversario del progetto per i bambini della scuola primaria. Mini serie a puntate, materiali didattici sul sito, libro con audiolibro in uscita per Edizioni Curci e il “Gioco del Cigno”. Iscrizioni per le scuole entro il 19 novembre. Sound, Music! , l’iniziativa della Filarmonica della Scala destinata ai bambini delle scuole primarie milanesi, interamente gratuita e realizzata in collaborazione con il Main Partner UniCredit , compie dieci anni. L’innovativo progetto didattico ideato con Francesco Micheli propone ogni anno un percorso di conoscenza per gli alunni delle elementari, dove la musica è una disciplina pressoché assente, e dal 2010 ha permesso a 10.000 bambini di avvicinarsi ai grandi capolavori sinfonici in modo divertente e non convenzionale. Sound, Music! coinvolge infatti ogni anno mille studenti delle scuole di Milano. Il percorso propedeutico, che è parte integrante del progetto, si svolge in classe con la collaborazione degli insegnanti. Incontri di formazione, tutorial e materiali didattici vengono messi a disposizione gratuitamente dalla Filarmonica della Scala.

La Favola del Lago dei cigni

approfondimento

La decima edizione 2021 di Sound, Music! è dedicata al Lago dei cigni di Pëtr Il'ič Čajkovskij. Previsto nel 2020 nella formula tradizionale con attività e concerti in presenza, il progetto ha subito dapprima l’interruzione dovuta alla pandemia, successivamente è stato rimodulato perché potesse entrare comunque in classe come ogni anno. Quest’anno La Favola del Lago dei cigni arriva ai ragazzi delle elementari in digitale come una mini serie tv di quattro episodi con un doppio finale. I contenuti saranno disponibili per le scuole che partecipano al progetto a partire dal 1° dicembre e fino al 30 giugno 2022 nell’area dedicata del nuovo sito dell’orchestra www.filarmonica.it. Con una password personale gli insegnanti e gli studenti potranno accedere al portale, scaricare i materiali didattici e seguire le puntate video di ca. 20 minuti ciascuna.

Le scuole interessate potranno inviare la richiesta di partecipazione entro venerdì 19 novembre a alessandra.radice@filarmonica.it

Francesco Micheli racconta la saga di Odette e Siegfried e la struggente storia del compositore che ha dato vita a questo capolavoro immortale, Pëtr Il'ič Čajkovskij, con la musica eseguita dal vivo dalla Filarmonica della Scala diretta da Alessandro Ferrari. Le riprese sono state realizzate interamente all’interno del Teatro alla Scala – oltre alla sala il foyer, il ridotto Toscanini, le sale prova – da Alberto Amoretti. La produzione audio e le riprese sono state realizzate da musicom.it con il missaggio mastering di Matteo Costa.

le parole di Francesco Micheli

«Purtroppo la durezza del tempo appena trascorso la conosciamo tutti e ci ha impedito di festeggiare tutti insieme» dice Francesco Micheli «ma non vogliamo dimenticarla. Abbiamo deciso di abitare il palazzo incantato del Teatro dove risiede l’Orchestra Filarmonica e eseguire il nostro concerto come se il nostro pubblico ci fosse davvero. Ovviamente non potevamo fare finta di nulla e così anche gli studenti sono diventati personaggi della nostra storia. C’è Siegrified, il giovane principe infelice per la morte del padre e arrabbiato con lui perché la sua assenza lo costringe a sposarsi e abbandonare definitivamente l’età dei giochi; c’è Pëtr, il grande compositore russo, che soffre sin dall’infanzia, da quando la sua mamma è morta mentre il ragazzo era in collegio… da lì tante sofferenze: per far contento il papà diventa avvocato quando solo la musica era la sua missione; si scopre omosessuale in un mondo in cui amare persone del proprio sesso è la peggiore delle infamie… E infine c’è Pietro, un bambino di Milano, che scopre la musica di Čajkovskij e le grandi prove della vita: ha perso il papà qualche anno fa e non riesce a superare la rabbia per la sua perdita…».