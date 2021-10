Young Thug si fa introspettivo in Punk

Young Thug ha pubblicato venerdì 15 Ottobre il suo atteso secondo album PUNK sulla 300 Entertainment/Young Stoner Life Records, ed è il suo secondo progetto uscito in questo 2021 dopo quello insieme a Young Stoner Life, ‘Slime Language 2’, andato al #1 di Billboard. ‘Punk’ risulta già esser l’album di debutto più alto su Spotify in questa sua prima settimana di vita. In contrasto col il suo album di debutto, che Young Thug descrive come un lavoro più spensierato Punk, è un disco più profondo personale ed introspettivo. Un disco per lui “toccante” dove la parola “Punk” assume un significato diverso di uomo coraggioso, non egocentrico, consapevole incompreso ma allo stesso tempo autentico che mostra una parte più vulnerabile di sé, esplorando temi come l’amore, la perdita, l’onore svelando un lato inedito di Thug.



PUNK è carico di featuring illustri tra cui J. Cole, Gunna, Future, Drake, Travis Scott, Nate Reuss, Doja Cat, Mac Miller, Juice Wrld… Intorno alla release di PUNK la rivista Complex ha lanciato una #YoungThugWeek, cinque giorni di approfondimenti sul perché Young Thug sia uno dei rapper più iconici ed influenti della sua generazione. Tra i contenuti è stata realizzata anche un’ intervista approfondita dove Thug spiega la direzione artistica dell’album, la sua influenza su rapper più giovani come Lil Baby, il lavoro fatto con Kanye, e alcune dritte sull’arte dello storytelling. Leggi l’intervista e altri contenuti di questa settimana di approfondimento qui.



Durante la settimana Thug ha anche fatto un pre-release party ad LA, concludendo la serata distruggendo una Rolls Royce decorata con dei graffiti ispirati a PUNK , in compagnia di alcuni artisti che hanno partecipato all’album come Gunna, Metro Boomin, e altri. Per celebrare l’uscita dell’album. Thug si è inoltre esibito al Saturday Night Live, presentato dal conduttore della settimana, l’attore Rami Malek.