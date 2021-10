Alessandra Amoroso, la tracklist dell'album "Tutto accade"

Alessandra Amoroso annuncia l’instore tour

In attesa del nuovo album, sono state annunciate le date dell’instore tour che porterà Alessandra Amoroso con la sua musica ad incontrare i fan di tutta Italia. Ecco le parole dell’artista, che si è spesa a favore della condivisione musicale e di simili iniziative a lungo bloccate a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), ma che raccomanda al tempo stesso il pieno rispetto delle regole per la buona salute di tutti: “’Tutto Accade’, il mio nuovo album, uscirà venerdì 22 ottobre e il mio desiderio è, oggi come sempre, quello di riuscire a condividere la musica, ancora una volta, nonostante tutto. Il calendario del ‘Tutto Accade’ instore tour…è proprio il risultato di questo desiderio: pur nei limiti della situazione che tutti conosciamo, ho comunque cercato di raggiungere più località possibili in modo da riuscire a incontrare tutti coloro che lo vorranno. Ricordate chi siamo; so che quello che abbiamo condiviso e che ancora condivideremo va oltre le mascherine ed è più forte dei necessari distanziamenti. PROVATE CON ME A PORTARE IN GIRO L’ENTUSIAMO, LA PASSIONE, LA MUSICA!”

Il calendario completo degli appuntamenti di Alessandra Amoroso: