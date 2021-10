Zucchero in concerto ad Otranto: info e scaletta

Si avvia alla conclusione il nuovo tour di Zucchero Sugar Fornaciari, che ha incantato tutti i fan con la sua musica durante l’estate appena conclusa. L’appuntamento di stasera? Il BIG della musica italiana chiuderà l’edizione 2021 dell’Oversound Music Festival di Otranto, martedì 5 ottobre dalle ore 21:00 Condividi:

È grande attesa questa sera, martedì 5 ottobre, al Fossato del Castello di Otranto. Proprio in diretta dalla magnifica e suggestiva location pugliese, si esibirà Zucchero per un nuovo appuntamento del tour “Inacustico D.O.C. & More”. Si tratta del primo progetto nella carriera del grande cantautore italiano, organizzato interamente in acustico, dove la voce di “Sugar” è accompagnata dalle chitarre e cori di Kat Dyson e di Doug Pettibone. La performance di Otranto fa parte del ricco calendario di eventi dell’Oversound Music Festival che giunge al termine dell’edizione 2021, proprio con questo show.

Zucchero in concerto ad Otranto, la scaletta della serata approfondimento I migliori concerti e i Festival di ottobre 2021. FOTO Dopo il grande successo delle date estive, che dallo scorso 11 luglio hanno permesso a Zucchero di portare tutta la sua musica nelle più belle location italiane ed europee, il cantautore emiliano si prepara, martedì 5 ottobre, a portare tutta la sua commistione di generi – tra blues, soul, gospel e pop - anche sul palco a cielo aperto allestito al Fossato del Castello di Otranto. In scaletta, tutti i brani del disco “D.O.C.” (uscito a novembre del 2019) e una selezione di grandi successi estratti direttamente dal suo repertorio e riarrangiati in un’inedita veste acustica. Ecco le probabili canzoni in scaletta: Testa o croce Il suono della domenica Un soffio caldo Spirito nel buio Soul Mama Ci si arrende Blu Voci Wonderful Life È un peccato morir You Never Can Tell Indaco dagli occhi del cielo Don't Cry Angelina È delicato Facile/Rossa mela della sera Love is All Around/L'amore è nell'aria Dune mosse Diamante Il volo Baila Diavolo in me Hey Man/Senza una donna Like the Sun Un piccolo aiuto Everybody's Talkin' (cover live inedita del brano di Fred Neil) Un pugno di sabbia/Dio è morto (cover live inedite dei Nomadi) You Are so Beautiful