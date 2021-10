Adele, nuovo album in arrivo dopo 6 anni? Tutti gli indizi

Cresce la curiosità del pubblico, la voce di Hello è finalmente pronta per il comeback? Condividi:

Dalle misteriose proiezioni su celebri monumenti in giro per il mondo alle nuove immagini social, nelle ultime ore alcuni avvenimenti sembrerebbero confermare il ritorno della cantante britannica, nonostante al momento la diretta interessata non abbia rilasciato dichiarazioni a riguardo.

Adele, il ritorno è alle porte? approfondimento Da Adele a Johnny Depp, 30 star di oggi trasformate in opere d'arte È il 20 novembre 2015 quando Adele pubblica 25 conquistando le classifiche di tutto il mondo; il disco raggiunge la vetta di numerose nazioni vendendo milioni di copie, a fare da apripista il singolo Hello che negli Stati Uniti d’America conquista sette dischi di platino grazie alla vendita di oltre sette milioni di copie. Negli ultimi giorni alcuni avvenimenti hanno portato a congetture sul possibile imminente comeback dell’artista, in primis la comparsa di alcune proiezioni riportanti il numero ’30’ su iconici monumenti: dal Colosseo di Roma all’Empire State Building di New York passando per il Louvre di Parigi.

approfondimento Adele sta con Rich Paul: arriva la conferma su Instagram I billboard di luci hanno attirato grande attenzione non trovando però al momento alcuna risposta, si tratta forse del titolo del nuovo album dell’artista che negli anni ha chiamato i suoi lavori 19, 21 e 25?

approfondimento Adele compie 33 anni, tutte le sue canzoni più famose. VIDEO Dopo le proiezioni, in queste ore un altro fatto sta incuriosendo il pubblico, ovvero il cambio delle immagini dei profili social dell’artista. La cantante ha forse deciso di aggiornare i suoi account con il layout caratterizzante la nuova era musicale? Non resta altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi in merito.