Marco Masini in concerto all'Arena di Verona: ospiti e scaletta

Manca sempre meno al grande appuntamento di giovedì 30 settembre, con il cantautore fiorentino Marco Masini che si esibirà sul palco dell'Arena di Verona per un concerto evento dedicato ai 30 anni di carriera. Ecco tutti gli ospiti e la scaletta della serata

Trent’anni di carriera sono per un artista un traguardo molto importante, da festeggiare accanto ai colleghi più amati, ma soprattutto davanti al proprio pubblico. È così che, il prossimo giovedì 30 settembre (ore 21:00), direttamente dall’Arena di Verona, il cantautore Marco Masini porterà in scena tutta la sua musica, per una serata tra canti a squarciagola e moltissime emozioni che sarà difficile dimenticare. Con lui a condividere il palco dell’anfiteatro, un ricco parterre di ospiti. Ecco chi ci sarà e la scaletta della serata organizzata da Friends&Partners.

Tutti gli ospiti al concerto di Marco Masini a Verona approfondimento Marco Masini festeggia all'Arena di Verona i suoi 30 anni di storia Il concerto di Marco Masini all’Arena di Verona, in programma per il prossimo giovedì 30 settembre, sarà l’occasione imperdibile per immergersi appieno nella discografia di un artista che ha segnato, con i suoi brani, la storia della musica italiana moderna e la colonna sonora di intere generazioni. Il cantautore fiorentino non vede l’ora di esibirsi per il suo pubblico in uno show entusiasmante che ripercorrerà tutti i passaggi più importanti della sua trentennale carriera, condividendoli con alcuni tra i cantanti italiani più amati. Quello presente al concerto di Marco Masini all’Arena di Verona, è un ricco cast di ospiti, a partire da nomi celebri della musica nostrana come Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Umberto Tozzi e Red Canzian, ma anche gli artisti più giovani e promettenti che negli ultimi anni si stanno facendo notare in cima alle classifiche, vedi Annalisa, Bianca Atzei e Rita Bellanza. Tra i cantanti annunciati ci saranno poi: Ermal Meta, Nek, Francesco Renga, Luca Carboni, Fabrizio Moro, Virginio, Ambra, Giusy Ferreri e La Camba.

