Zucchero, la scaletta del concerto all’Arena di Verona 2021

Inoltre per la data del 25 settembre, potrebbero essere in programma grandi sorprese: proprio quel giorno, infatti, cade il compleanno di Zucchero che ha deciso di festeggiare i suoi 66 anni assieme al suo pubblico che l’ha sempre sostenuto. E quale location migliore se non quella offerta dal meraviglioso scenario della celebre arena veronese?

Per la prima volta l’artista porta all’Arena una selezione dei suoi grandi successi in una veste completamente rinnovata e arrangiamenti del tutto inediti. Il tour che ha calcato i maggiori palchi d’Italia porta in scena lo storico repertorio del cantautore in una versione acustica, dai toni intimi e ricercati.

Il tour “ INACUSTICO D.O.C. & MORE ” di Zucchero è in arrivo nella prestigiosa cornice dell’Arena di Verona per due appuntamenti imperdibili il 24 e il 25 settembre 2021.

“INACUSTICO D.O.C. & MORE”, il compleanno di Zucchero all’Arena di Verona

Il tour “INACUSTICO D.O.C. & MORE” è una grande occasione per festeggiare in grande stile sia il ritorno della musica dal vivo, sia il compleanno di Zucchero.

Il nutrito calendario di eventi che ha portato il cantante in giro per la penisola è stato un vero e proprio successo di pubblico, registrando una grande partecipazione e un sold out dietro l’altro.

Del resto Zucchero è uno dei cantautori più apprezzati del nostro panorama musicale e non solo; poter assistere a questo tour con versioni dei suoi celebri brani completamente riarrangiate è un’occasione imperdibile per tutti i fan che dopo circa 18 mesi di stop ai concerti tornano sotto al palco con la gioia nel cuore.

Lo stesso vale per il cantautore che per l’occasione ha scelto di festeggiare addirittura il suo compleanno all’Arena di Verona e tutto per stare quanto più possibile vicino ai suoi fedeli sostenitori.

Per partecipare alla data del “INACUSTICO D.O.C. & MORE”, di cui sono disponibili ancora alcuni biglietti, è necessario esibire il Green Pass o il tampone negativo eseguito non oltre le 48 ore dall’evento; è obbligatorio indossare la mascherina e rispettare il distanziamento e il posto assegnato sul biglietto.

Il concerto all’Arena di Verona, scaletta e info

Per tutte le informazioni sulle due date all’Arena di Verona è possibile consultare il sito ufficiale o i canali social di Zucchero, oppure seguire i siti ufficiali di TicketOne e VivaTicket.

La scaletta dell’evento, sarà una selezione in acustico dei migliori brani del cantautore, riproposti per l’occasione con nuovi arrangiamenti. Probabilmente le canzoni eseguite saranno le stesse che l’artista ha eseguito in giro per l’Italia nel corso del tour, con qualche sorpresa prevista per il 25. Tra i pezzi suonati troveremo: