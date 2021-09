Negramaro all'Arena di Verona, profumo di mare sotto le stelle

Aperol with Heroes - Together We Can mette di nuovo al centro del suo progetto la grande musica in modalità ibrida, già sperimentata lo scorso anno, tra il pubblico presente fisicamente e quello in possesso di uno smart ticket che vivrà l’esperienza in live streaming. Tra i protagonisti i Negramaro

Ancora sapore di sale e sapore di mare all'Arena di Verona. E a portarlo sono ancora i Negramaro. Il viaggio della band salentina riprende, verso nuove rotte, nuovi orizzonti, alla ricerca di quell'isola ferdinandea che tanto affascina i sognatori. E loro lo sono. Il movimento del mare è il rumore bianco di una traversata in musica di oltre vent'anni. La loro carta di identità dice che sono nati nel 2000. Potrei spendere più parole per ognuno di loro, mi limiterò a una frase. Premetto che da circa due anni non li incontravo tutti insieme Giuliano Sangiorgi, Emanuele Spedicato, Ermanno Carlà, Danilo Tasco, Andrea Mariano e Andrea De Rocco. A metterci nella stessa stanza ci ha pensato la prima delle due serate di Aperol With Heroes - Together We Can in programma all'Arena di Verona. La seconda va in scena stasera, sabato 18 settembre, e i protagonisti sono Achille Lauro, Carmen Consoli, Emma, Gazzelle, La Rappresentante di Lista e Madame.