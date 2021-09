Francesca Michielin in concerto a Roma: scaletta e info

Ultima data del “Fuori Dagli Spazi LIVE” tour di Francesca Michielin che questa sera, sabato 18 settembre concluderà con una grande festa finale a Roma. L’appuntamento è per le ore 21:00 con la rassegna Videocittà, in diretta dal palco allestito al Palazzo dei Congressi

È stato un tour bello ed emozionante, quello della giovane cantautrice e polistrumentista di Bassano del Grappa, Francesca Michielin , che questa sera, sabato 18 settembre saluterà la sua tournée estiva “ Fuori Dagli Spazi LIVE ”, giunta all’ultima data in calendario. Lo show si terrà direttamente dalla Capitale, sul palco sotto le stelle allestito al Palazzo dei Congressi per Videocittà 2021 . E per chi si stesse chiedendo quale sarà la scaletta della serata, grande spazio sarà riservato agli inediti dell’ultimo disco “FEAT (Fuori dagli spazi)” (2021), nonché ai brani più famosi del già ricco repertorio dell’artista veneta.

Francesca Michielin, le esibizioni di Roma

Il concerto che Francesca Michielin terrà questa sera, sabato 18 settembre a Roma, sarà l’occasione giusta per tutti i presenti di riascoltare vecchie e nuove canzoni che hanno contraddistinto la carriera di Michielin, rendendola fin da subito una cantautrice molto apprezzata e amata da pubblico e critica, per il suo talento e per la sua sensibilità. Questa è la possibile scaletta dello show di Francesca Michielin a Roma, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto:

Intro Scusa se non ho gli occhi azzurri Io non abito al mare Leoni Tapioca / Fotografia / Comunicare L’amore esiste Distratto Battito di ciglia Lontano Se fossi Femme Cigno Nero / Un cuore in due Cattive stelle Cheyenne Nessun grado di separazione Vulcano Chiamami per nome Tutto è magnifico Cinema La Serie B Bolivia

Francesca Michielin è ospite di Videocittà 2021 a Roma

Sabato 18 settembre, la cantautrice e polistrumentista italiana Francesca Michielin suonerà dal palco di Videocittà 2021, la rassegna conosciuta anche come “Festival della Visione”, che torna nel capoluogo laziale al Palazzo dei Congressi. Saranno cinque giorni di musica, immagini, visioni e arte, arricchiti da dibattiti ed emozioni sul tema “People and Planet”. Dopo la magica serata di apertura affidata allo show della suggestiva installazione “Atlas Ocean Data”, realizzata dallo studio OUCHHH di Istanbul, per riflettere sull’importanza del mare come origine e fonte di vita, indispensabile per la salute del pianeta e dei suoi abitanti, il programma proseguirà con un ricchissimo cast che porterà sul palco anche la già citata Michielin. Sempre dalla terrazza di Palazzo dei Congressi, sabato 18 settembre Francesca darà vita a una magica performance di musica e immagini. Non un semplice concerto ma un progetto di Intelligenza Artificiale con la cantautrice che darà forma alle sue emozioni in musica. Con lei ci sarà infatti sul palco un particolare strumento progettato per tradurre in immagini gli impulsi emotivi dell’artista, proiettandoli successivamente in scala sulla facciata del Palazzo.