L'artista, oggi 53enne, ha condiviso un messaggio con tutto il suo folto pubblico sul profilo personale di Instagram, dichiarando quanto segue: "Mi dispiace dover comunicare che, a causa di motivi di salute mentale, non posso continuare con le date attualmente programmate di Faith No More e Mr. Bungle”.

Motivi di salute mentale

Mike Patton ha scelto la via della sincerità nuda e cruda, non facendo troppi giri di parole. Anzi: con grande coraggio ha detto quello che per molti è difficilissimo da ammettere, perfino a se stessi.



“Ho problemi esacerbati dalla pandemia, che in questo momento mi stanno mettendo alla prova. Non sento di poter dare quello che dovrei, a questo punto, e non darò nulla di meno del 100%. Mi dispiace per i nostri fan e spero di farmi perdonare presto. Le band mi supportano in questa decisione e non vediamo l’ora di lavorare sul palco in modo sano”, queste le parole che Mike Patton ha pubblicato sulle sue pagine ufficiali dei social network.

Anche i Faith No More hanno voluto postare un messaggio in cui spiegano la decisione e si scusano con i loro fan, che non vedevano l'ora di rivedervi live.

“Andare avanti con le date del tour avrebbe avuto un effetto profondamente distruttivo su Mike”, così scrive la band.

"Consideriamo il nostro team come una famiglia. E poi, cosa altrettanto importante, siamo consapevoli di cosa questo significhi per i nostri fan, che ci hanno pazientemente supportato, sperando, come noi, in una pausa in questa situazione frustrante", così continua il messaggio dei Faith No More che, esattamente come lo stesso Mike Patton ha fatto, si soffermano anche sul periodo storico che stiamo vivendo, quello che ha messo e continua a mettere a dura prova il mondo intero. La pandemia, chiaramente.

"Molte persone hanno preso l'isolamento piuttosto duramente e hanno aspettato pazientemente mentre gli spettacoli venivano rimandati più e più volte. Sarà dura per loro”.