Sanremo 2022, è ufficiale: non ci sarà la categoria Nuove Proposte

La decisione era nell'aria e ora è arrivata l'ufficialità: nel Festival di Sanremo 2022 , il terzo consecutivo diretto da Amadeus, non ci sarà la categoria delle Nuove Proposte. Alla gara dei Campioni avranno accesso i due artisti vincitori di Sanremo Giovani, la cui finale si svolgerà il 16 dicembre 2021.

Una scelta simile era stata presa nel 2019, quando il direttore artistico Claudio Baglioni aveva unificato le due categorie. Ma si era trattato di “una tantum”, prima che già l'anno successivo - la prima organizzata proprio da Amadeus - si tornasse alla tradizionale doppia categoria. In base al nuovo regolamento di Sanremo Giovani, si abbassa inoltre la fascia di età per partecipare: tra i 16 e i 29 anni (alla data del 1° gennaio 2022) e due brani inediti da presentare alla Commissione Selezionatrice, uno per Sanremo Giovani e il secondo nel caso di “qualificazione” al Festival di febbraio.