Levante in concerto a Parma: scaletta e info

Battute finali per l'estate on the road di Levante, al secolo Claudia Lagona, grande protagonista di una stagione in musica che si sta avviando alla conclusione. Con la tappa di Parma, che precede l'ultima in calendario a Firenze al Parco delle Cascine, giunge al termine il tour “Dall'Alba al Tramonto Live”, la tournée che ha condotto la cantautrice di Caltagirone e la sua band in giro per la penisola per una straordinaria sequenza di successi e concerti indimenticabili. Gli eventi, che hanno seguito il concept suggerito dal nome del tour, si sono svolti in orari diversi del giorno e della sera. Questo di Parma avrà inizio al tramonto.

Penultima data al tramonto approfondimento I migliori concerti e i Festival di settembre 2021. FOTO Tutto pronto al Parco Ducale per l'arrivo di Levante, domenica 12 settembre alle ore 19.30. Il concerto, uno degli ultimi della tournée, si terrà sul far della sera, per sfruttare la suggestiva luce del tramonto e chiudere romanticamente il ciclo dei live che hanno seguito l'idea di base, dall'alba al tramonto, appunto, che ha dato anche il nome a tutto il tour. Dalla data d'esordio, lo scorso 11 luglio al Castello D'Arco in provincia di Trento, uno show da brividi all'alba tra le montagne del Trentino, fino a quella di Parma al Teatro del Parco Ducale, tante serate indimenticabili che hanno riconsegnato ai fan la musica di Levante, una delle voci più interessanti del panorama nazionale contemporaneo. Sul palco la cantante ha proposto al pubblico i brani di di “Magmamemoria”, album del 2019, insieme alle hit dei due dischi precedenti, “Manuale Distruzione” del 2014 e “Abbi Cura Di Te”, pubblicato nel 2015, tutti lavori di successo commerciale e di critica che nell'ultima stagione, causa la pausa legata all'emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), non avevano avuto occasione di essere interpretati dal vivo.

L'appello per rivedere i protocolli dei live approfondimento Levante a "Stories" di Sky Tg24 tra musica e l'importanza delle parole Al Parco Ducale avranno accesso i possessori di ticket muniti di green pass. Le postazioni saranno a sedere, distanziate, secondo le normative vigenti in materia di spettacoli alla presenza di pubblico. A questo proposito, Levante, che si è sempre battuta per far valere i diritti dei lavoratori dello spettacolo, tra i più colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia, ha recentemente in uno dei suoi post su Instagram, sottolineato l'urgenza di rivedere i protocolli che regolano la presenza del pubblico in platea, costretto a non potersi alzare per ballare durante i live, una situazione che, ribadisce l'artista, riporta alla condizione dei concerti della stagione estiva 2020, quando la popolazione non era vaccinata e non era sottoposta ai controlli che ci sono oggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)