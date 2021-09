Aiello in concerto a L'Aquila: scaletta e info

Prosegue con successo l’“Aiello Meridionale Tour” che questa sera porterà il cantautore cosentino a esibirsi sul palco allestito per il Pinewood Festival del capoluogo abruzzese. L’appuntamento al Parco Ex Reiss Romoli è per le ore 21 di domenica 12 settembre. Ecco la probabile scaletta della serata

Dopo il successo delle prime date dell’”Aiello Meridionale Tour”, già andate in scena per Vivo Concerti, in alcune tra le più prestigiose location della Penisola italiana (la tournée estiva dell’artista cosentino è iniziata il 14 agosto a Ortona e si concluderà il 13 ottobre a Firenze), il cantautore giunto al successo nazionale grazie all’ultimo Sanremo, è atteso questa sera, domenica 12 settembre, sul palco allestito al Parco Ex Reiss Romoli di L’Aquila. Uno spettacolo all’insegna della musica d’autore e del folclore tipico di Aiello che ama trasporre in musica le sue origini, per celebrare il Pinewood Festival del capoluogo abruzzese porterà sul palco alcuni tra gli artisti italiani più ascoltati del momento.