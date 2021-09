Levante in concerto a Firenze: scaletta e info

La cantautrice siciliana fa tappa a Firenze con il suo tour estivo e il singolo “Dall’alba al tramonto” Condividi:

Levante arriva a Firenze con “Dall’alba al tramonto live”, il tour che l’ha portata in giro per l’Italia nel corso di questa estate 2021. L’appuntamento è per il 10 settembre all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, alle ore 19:30. Anche in questa occasione, la cantante e scrittrice siciliana promette di emozionare e di regalare momenti indimenticabili.

Location, biglietti e orario del concerto a Firenze approfondimento Torna "Levante": un singolo, un nuovo romanzo e il tour Dopo aver portato la sua musica live sui palchi delle più importanti città italiane, Claudia Lagona, vero nome di Levante, si prepara alla penultima tappa del suo “Dall’alba al tramonto live” con un concerto all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale a Firenze il 10 settembre. Il tour, che l’ha vista impegnata a partire dall’11 luglio e in ben 18 tappe in tutto lo stivale, si concluderà a Parma il prossimo 12 settembre. I biglietti per i concerti sono ancora disponibili e, volendo, possono ancora essere acquistati sul sito ufficiale di TicketOne. L’inizio del concerto all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale del capoluogo toscano è alle ore 19:30. Tuttavia, è sempre preferibile arrivare con un’oretta di anticipo per non causare ritardi all’inizio dello spettacolo. La partecipazione all’evento richiede il possesso del Green Pass, come disposto dal Decreto Legge del 23 luglio 2021. Per ulteriori informazioni, si può consultare la pagina dedicata sul sito TicketOne.