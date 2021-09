Max Gazzè in concerto a Sesto San Giovanni: scaletta e info

Milano sarà la cornice dell'ultima data della versione live de “La matematica dei rami”, la tournée che ha portato Max Gazzè, insieme alla sua Magical Mystery Band, in giro per le principali e più frequentate località della penisola. Il cantautore metterà da parte il basso per un po' in attesa di nuove date per la prossima stagione.

Con Greta Zuccoli e la Magical Mystery Band

Ultimo appuntamento per i fan della grande musica d'autore italiana e del sound elettronico e vibrante di Max Gazzè che si esibirà sul prestigioso palco del Carroponte a Sesto San Giovanni, a pochi chilometri dal centro di Milano, per portare al pubblico un pezzo del suo consistente repertorio mixato ai brani più recenti, quelli dell'album “La matematica dei rami”, undicesimo lavoro in studio, pubblicato lo scorso aprile. Per il live meneghino a Carroponte, location che quest'estate ha segnato il passaggio di molti dei più noti protagonisti della scena nazionale, il concerto del cantautore sarà anticipato dall'esibizione di Folcast, il songwriter romano Daniele Folcarelli; con Gazzè salirà sul palco Greta Zuccoli per un featuring inedito del brano “Il vero amore”. La location, all'aperto, sarà allestita con posti a sedere distanziati, come previsto dall'attuale normativa vigente in materia di eventi dal vivo che si svolgono con la presenza del pubblico. L'accesso al concerto sarà consentito, come già da diverse settimane, solo ai paganti muniti di biglietto e di green pass.



Punto forte di questo tour di successo, la presenza con Max Gazzè della Magical Mystery Band composta da straordinari esecutori: Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre.