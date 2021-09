“Imagine” è il film di John Lennon e Yoko Ono

“Imagine” è il titolo della pellicola diretta da John Lennon e Yoko Ono nel 1972 e ora rimasterizzata negli Abbey Road Studios per uno speciale regalo a tutti i fan dell’artista, presso gli Hard Rock Cafè del mondo. In Italia, il film sarà distribuito il prossimo giovedì 9 settembre nei rock bar di Roma, Firenze e Venezia, arricchito dalle melodie dei celebri brani di Lennon, insieme a simpatici interventi dell’artista e attimi di vita con la sua amata Yoko Ono. All’epoca il prodotto cinematografico è stato pensato e realizzato dall’ex Beatles con le comparsate di altri celebri personaggi: da Fred Astaire a George Harrison, passando per Andy Warhol e Dick Cavett, per omaggiarli della loro arte e dell’ispirazione che il cantante ha tratto per i suoi lavori. Oggi, per volontà della stessa Yoko Ono, il film è stato completamente restaurato e verrà trasmesso in tutto il mondo, in occasione del 50esimo compleanno del singolo “Imagine”.