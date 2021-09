Michele Bravi in concerto a Bolzano: scaletta e info

Il Live Piano e Voce del cantautore arriva a Bolzano al Teatro Cristallo il 7 settembre. In programma una selezione dei suoi più grandi successi in chiave acustica

A partire da novembre, poi, il cantautore tornerà in scena con il suo “ La Geografia del Buio Tour ” che porterà sul palco un tipo di spettacolo differente, pensato principalmente per l’elettrico.

Questo tour segna l’occasione per Michele Bravi di tornare sul palco con un selezione di brani che si adattano perfettamente alle nuove esigenze di distanziamento dettate dal Covid ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), optando quindi per uno spettacolo più delicato dove si lascia tanto spazio alle emozioni.

Un momento di unione e di vicinanza con i fan che saranno parte integrante del concerto, accompagnando Michele Bravi in questa nuova avventura in unplugged.

Il “ Live Piano e Voce ” di Michele Bravi farà tappa a Bolzano il 7 settembre al Teatro Cristallo. L’occasione perfetta per i fan del giovane artista per ascoltare i grandi successi del suo repertorio in una chiave inedita, più intima ed intensa, accompagnato sul palco dal solo pianoforte.

Michele Bravi, il Live Piano e Voce

Tornare sul palco per Michele Bravi è un momento unico, che segna la ripartenza artistica e personale di questo giovane artista.

Non a caso la scelta di partire con un tour unplugged, che è stato immaginato come una conversazione a tu per tu con i suoi fan che l’hanno seguito e supportato in questi mesi di grandi cambiamenti.

In attesa di tornare in scena con il concept de “La Geografia del Buio Tour”, si ricorda che sono ancora disponibili pochi biglietti per il “Live Piano e Voce”, sia per la data di Bolzano che per la data di Catania in programma il 14 settembre.

Si ricorda che per partecipare all’evento è necessario esibire il Green Pass o il tampone negativo eseguito non oltre le 48 ore prima del concerto; l’obbligo di mascherina e il rispetto del distanziamento e del posto a sedere assegnato sul biglietto.