La Rappresentante di Lista in concerto a Roma: scaletta e info

Il collettivo più raffinato dell’ultimo Festival di Sanremo sta per arrivare sul palco della Cavea Auditorium Parco della Musica. La Rappresentante di Lista è in concerto a Roma questa sera, martedì 7 settembre, per presentare gli inediti di “My Mamma”, il quarto album in studio uscito a marzo

“Tutta qua la felicità” racconta il loro ultimo singolo “Vita”, in alta rotazione radiofonica e streaming musicale dal 9 luglio. La Rappresentante di Lista tornerà questa sera per una nuova data del “ My Mamma Tour ”. L’appuntamento con il pubblico è per le ore 21:00 di martedì 7 settembre , sul palco a cielo aperto allestito alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma . La scaletta della serata? Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina (entrambi leader del collettivo LRDL), promettono che sarà un vero viaggio di musica tra le sonorità cantautorali ed elettroniche caratteristiche della queer pop band italiana. Un’occasione unica per immergersi nel mondo di inediti dell’ultimo disco “My Mamma” e nell’emozionante stravaganza di vecchi e nuovi successi.

La Rappresentante di Lista a Roma, la scaletta

Sull’onda delle serate del tour estivo – già andate in scena dal 24 giugno ad oggi – LRDL presenterà a Roma questa sera, martedì 7 settembre, una scaletta che sarà un vero e proprio inno alla creatività e alla libertà. Performances che, ispirandosi al concept dell’album “My Mamma”, pubblicato il 5 marzo 2021 per Woodworm, racconteranno di accoglienza, di gentilezza, il tutto mostrando la natura fluida del collettivo e la sua immensa versatilità nella composizione e ricerca di sound alternativi. Ecco i brani che sicuramente ritroveremo in scaletta, a partire dagli inediti dell’ultimo disco “My Mamma” fino ai punti saldi del repertorio di successi della band:

“Amare” “Alieno” “Religiosamente” “Oh Ma Oh Pa” “Fragile” “Sarà” “V.G.G.G. (Very Good Glenn Gould)” “Paesaggi stranieri” “Resistere” “Mai Mamma” “Gloria” “Ti Amo (nanana)” “Alibi” “Guarda Come Sono Diventata” “Giovane Femmina” “Guardateci Tutti” “Questo Corpo” “Poveri Noi” “Panico” “Siamo Ospiti” “Un'isola” “The Bomba” “La Rappresentante di Lista” “Mina Vagante” “Wow”

Tutto il collettivo de LRDL sarà sul palco romano

Sul palco organizzato alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma questa sera, martedì 7 settembre, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina non saranno soli. Si esibiranno, al contrario, in piena formazione con tutti gli altri musicisti del gruppo – da Marta Cannuscio (flauto, percussioni elettroniche e cori) a Enrico Lupi (tastiere e tromba), passando per Erika Lucchesi (sassofono, chitarra elettrica e acustica, percussioni e cori) e Roberto Calabrese (batteria) – in un concerto che sarà sì fuori dagli schemi, ma capace di far emozionare il grande pubblico e riaccendere negli occhi di tutti la voglia di cantare e di ballare che ci è stata negata dall’arrivo della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Per ragioni sanitarie, l’ingresso allo show sarà garantito e consentito esclusivamente ai soggetti possessori della certificazione verde Green Pass.

Le ultime date del “My Mamma Tour”

L’avventura estiva de La Rappresentante Di Lista, iniziata lo scorso 24 giugno con uno strepitoso ed emozionante concerto all’Arezzo Music Fest 2021, sta per volgere al termine. Quattro sono infatti le ultime date in cui poter ascoltare dal vivo il collettivo queer pop guidato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, in un tutt’uno di canto a squarciagola, danza ed energia.

Ecco le ultime date del calendario di “My Mamma Tour”: