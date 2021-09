Fiorella Mannoia in concerto a Parma: scaletta e info

È Fiorella Mannoia l’artista scelta come ospite d’apertura della rassegna “Parma Cittadella Musica” in programma allo storico Palazzo Ducale della città. La cantante romana si esibirà questa sera, martedì 7 settembre, all’insegna di una scaletta che ripercorre i più emozionanti brani di repertorio

Sarà un concerto ricco di emozione quello che Fiorella Mannoia terrà questa sera, martedì 7 settembre a Parma . L’appuntamento live da Palazzo Ducale sarà per la cantante romana l’ultimo del suo tour estivo “Padroni di niente”, ma anche l’inaugurazione della rassegna “ Parma Cittadella Musica ” che porterà nel comune emiliano un variegato cast di artisti fino a domenica 12 settembre. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo una delle voci italiane più intense, vere e dirette, la cui magia è racchiusa in una scaletta che include i singoli estratti dall’ultimo album, così come i brani più famosi di repertorio. Sul palco con Fiorella Mannoia anche la celebre band formata da Diego Corradin, Claudio Storniolo, Luca Visigalli, Max Rosati, Alessandro “DOC” De Crescenzo e dal collega e marito Carlo Di Francesco .

Fiorella Mannoia a Parma, la scaletta

Volge alla sua ultima data il “Padroni di niente tour” di Fiorella Mannoia, la serie di concerti estiva della cantante romana che ha fedelmente seguito lo stesso fil rouge già tracciato con la pubblicazione dell’album omonimo, lo scorso novembre 2020. Un disco in cui l’artista ripercorre il periodo segnato dalla pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) e le conseguenze che ha avuto su tutti noi, sui nostri pensieri e sulle nostre emozioni. Un momento delle nostre vite inaspettato, che ha immancabilmente dato adito a una grande mole di pensieri e riflessioni che si muovono in libertà. È così che Fiorella, attraverso le canzoni che canta e racconta, pone l’attenzione sull’uomo e sulla sua umanità, ovvero la bellezza di essere empatici e del saper cogliere la gratitudine nelle piccole cose. Quella stessa bellezza da cui bisognerebbe ripartire per non ritrovarsi “Padroni di niente”.

Ecco la scaletta del concerto di Fiorella Mannoia al Palazzo Ducale di Parma, martedì 7 settembre, dalle ore 21:00.

Padroni di niente Chissà da dove arriva una canzone Si è rotto La gente parla Sogna Olà Ecccomi qui Sono una figlia Il peso del coraggio Il senso I treni a vapore Imparare ad essere una donna Anna siamo tutti quanti Come si cambia Eri piccola così Lunaspina Penelope Panama Povera patria Carillon Nessuna conseguenza Riparare In viaggio Combattente Che sia benedetta Sally Siamo ancora qui Le parole perdute Sempre e per sempre Quello che le donne non dicono Il cielo d’Irlanda

Fiorella Mannoia è ospite di “Parma Cittadella Musica”

Cinque emozionanti concerti che andranno in scena dal palco allestito al Palazzo Ducale, dal 7 al 12 settembre. È questo il ricco programma scelto per la seconda edizione di “Parma Cittadella Musica”. Nella città emiliana, tante saranno le star che nel corso della settimana terranno compagnia al pubblico dal vivo con la loro musica. Si incomincia martedì 7 settembre con l’inaugurazione di Fiorella Mannoia che a Parma porterà l’ultima data estiva del “Padroni di niente tour”. Per poi proseguire nei giorni seguenti con il cantautorato indie di Vasco Brondi (08/09), la coppia rivelazione dell’ultimo Sanremo, i Coma_Cose (09/09), Stefano Bollani che si esibirà nel “Piano variations on Jesus Christ Superstar” (10/09) e la conclusione alle luci del tramonto di Levante (12/09). Tutti gli spettacoli di “Parma Cittadella Musica” sono organizzati da Puzzle Concerti di Parma e Intersuoni di Torino, con il patrocinio del Comune di Parma e della celebre Fondazione Teatro Regio della città.